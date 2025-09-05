  • 05.09.2025, 11:56:32
  • /
  • OTS0066

Maria Scholl neue Präsidentin des Vereins der Chefredakteurinnen und Chefredakteure

Generalversammlung wählte neuen Vorstand

Wien (OTS) - 

Der Verein der Chefredakteurinnen und Chefredakteure hat in seiner Generalversammlung am Donnerstag einen neuen Vorstand gewählt. Maria Scholl, Chefredakteurin der APA, ist neue Präsidentin und folgt in dieser Rolle auf Martina Salomon (Kurier). Kathrin Gulnerits (News) und Gerold Riedmann (Der Standard) bleiben Vizepräsidenten. Der Vorstand besteht zudem aus Gerald Mandlbauer (Oberösterreichische Nachrichten) als Kassier, Martina Salomon (Kurier) als Schriftführerin und Karin Zauner (Salzburger Nachrichten) als Rechnungsprüferin.

Dem Verein gehören Chefredakteurinnen und Chefredakteure von APA, "Der Standard", "Die Furche", "Die Presse", "Falter", "Kleine Zeitung", "Kurier", "News", "Niederösterreichische Nachrichten", "Oberösterreichische Nachrichten", "Oberösterreichisches Volksblatt", "profil", "Salzburger Nachrichten", "Tiroler Tageszeitung", "trend" und "Vorarlberger Nachrichten" an.

Der Verein diskutiert und vertritt die Anliegen österreichischer Nachrichtenredaktionen in medienpolitischer und journalistischer Hinsicht und fungiert als einer der Trägerorganisationen des Österreichischen Presserats.

Rückfragen & Kontakt

KURIER Redaktions GmbH
Dr. Martina Salomon
Telefon: 059030-22602
E-Mail: martina.salomon@kurier.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH
