Radierbarer Gel-Stift statt Füller? So startet Österreich ins neue Schuljahr 2025

Der Schulanfang ist in vollem Gange oder steht in manchen Bundesländern kurz bevor. Zeit also für bewährte Klassiker, neue Lieblingsartikel und das Abarbeiten der Schulliste. Der Online-Supermarkt Gurkerl hat seine Verkaufsdaten von August bis Anfang September 2025 ausgewertet und zeigt, welche Schulartikel dieses Jahr besonders gefragt sind, welche Snacks in die Schultüte wandern und welche Farben auf den Pausenhöfen dominieren.

Top-Seller zum Schulstart 2025

Auffällig: Der Füller taucht in diesem Jahr nicht unter den Top 10 meistverkauften Schulartikeln auf. Stattdessen greifen viele Schüler:innen zu radierbaren Gelschreibern – aktuell besonders beliebt in Varianten mit Tierköpfen. Sie verbinden die gewünschte Flexibilität beim Schreiben mit einem spielerischen, trendigen Design, das auf Pausenhöfen und in Social Media gerade für viel Aufmerksamkeit sorgt. Die zehn Bestseller zum Schulstart 2025 sind:

Papier 80 g/m² weiß DIN A4 (500 Blatt) Klebeband Gummi A4-Block (kariert) Radierbarer Gelschreiber mit Tierkopf Klebestift Doppelfasermaler Klarsichthüllen Sekundenkleber Kugelschreiber

Was kommt in die Schultüte?

Auch bei der Schultüte zeigt sich ein Wandel: Weniger klassische Süßigkeiten, mehr „Snacken mit Sinn“. Kekse, Nüsse und Trockenfrüchte gehören zu den Favoriten – ergänzt durch kreative Extras wie Seifenblasen oder Pausenspiele. Die meistgekauften Schultüten-Artikel sind:

Kekse, insbesondere Manner Biskotten Nüsse und Trockenfrüchte Buntstifte Süßigkeiten wie saure Glühwürmchen Seifenblasen Pausen- und Rechenspiele Jausenbox & Trinkflasche

Trendfarben fürs Schuljahr 2025

Auch farblich sind Trends klar erkennbar – inspiriert von Social Media. Besonders gefragt ist Butter Yellow, ein weiches Pastellgelb, das aktuell auf Instagram und TikTok omnipräsent ist. Ebenfalls hoch im Kurs: Salbei, Schwarz/Dunkelgrau, Mauve und Beige – die Favoriten für Schulartikel im Jahr 2025.

