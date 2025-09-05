  • 05.09.2025, 11:45:34
Radierbarer Gel-Stift statt Füller? So startet Österreich ins neue Schuljahr 2025

Gurkerl zeigt die Favoriten zum Schulstart

Symbolbild Schulrucksack
Wien (OTS) - 

Der Schulanfang ist in vollem Gange oder steht in manchen Bundesländern kurz bevor. Zeit also für bewährte Klassiker, neue Lieblingsartikel und das Abarbeiten der Schulliste. Der Online-Supermarkt Gurkerl hat seine Verkaufsdaten von August bis Anfang September 2025 ausgewertet und zeigt, welche Schulartikel dieses Jahr besonders gefragt sind, welche Snacks in die Schultüte wandern und welche Farben auf den Pausenhöfen dominieren.

Top-Seller zum Schulstart 2025

Auffällig: Der Füller taucht in diesem Jahr nicht unter den Top 10 meistverkauften Schulartikeln auf. Stattdessen greifen viele Schüler:innen zu radierbaren Gelschreibern – aktuell besonders beliebt in Varianten mit Tierköpfen. Sie verbinden die gewünschte Flexibilität beim Schreiben mit einem spielerischen, trendigen Design, das auf Pausenhöfen und in Social Media gerade für viel Aufmerksamkeit sorgt. Die zehn Bestseller zum Schulstart 2025 sind:

  1. Papier 80 g/m² weiß DIN A4 (500 Blatt)
  2. Klebeband
  3. Gummi
  4. A4-Block (kariert)
  5. Radierbarer Gelschreiber mit Tierkopf
  6. Klebestift
  7. Doppelfasermaler
  8. Klarsichthüllen
  9. Sekundenkleber
  10. Kugelschreiber

Was kommt in die Schultüte?

Auch bei der Schultüte zeigt sich ein Wandel: Weniger klassische Süßigkeiten, mehr „Snacken mit Sinn“. Kekse, Nüsse und Trockenfrüchte gehören zu den Favoriten – ergänzt durch kreative Extras wie Seifenblasen oder Pausenspiele. Die meistgekauften Schultüten-Artikel sind:

  1. Kekse, insbesondere Manner Biskotten
  2. Nüsse und Trockenfrüchte
  3. Buntstifte
  4. Süßigkeiten wie saure Glühwürmchen
  5. Seifenblasen
  6. Pausen- und Rechenspiele
  7. Jausenbox & Trinkflasche

Trendfarben fürs Schuljahr 2025

Auch farblich sind Trends klar erkennbar – inspiriert von Social Media. Besonders gefragt ist Butter Yellow, ein weiches Pastellgelb, das aktuell auf Instagram und TikTok omnipräsent ist. Ebenfalls hoch im Kurs: Salbei, Schwarz/Dunkelgrau, Mauve und Beige – die Favoriten für Schulartikel im Jahr 2025.

Gurkerl macht den Schulstart einfach

Gurkerl bietet eine übersichtlich gestaltete „Back to School“-Kategorie mit über 300 sorgfältig ausgewählten Schulartikeln sowie tausenden Snacks und praktischen Alltagshelfern. Familien finden dort alles für einen entspannten Schulstart – geliefert ab nur drei Stunden nach Bestellung direkt bis an die Haustür.

Mehr Informationen unter: https://www.gurkerl.at/thema/back-to-school-25

