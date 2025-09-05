  • 05.09.2025, 11:34:32
FPÖ-Schnabel: „ÖVP-Bürgermeister trägt Verantwortung für Musikschul-Skandal“

Freiheitliche pochen auf volle Transparenz in Waidhofen/Ybbs

Bezirk Amstetten (OTS) - 

„Dubiose Geldflüsse, getürkte Rechnungen, fragwürdige Honorare, ein verschwundenes Klavier – das ist nur die abenteuerliche Ouvertüre des offensichtlichen Selbstbedienungsladens namens Musikschule Waidhofen an der Ybbs. Die schwarzen Dirigenten dieses Chaosorchesters müssen zur Verantwortung gezogen werden“, kommentiert FPÖ Amstetten Bezirksobmann LAbg. Alexander Schnabel den Skandal rund um die Musikschule Waidhofen/Ybbs.

ÖVP-Bürgermeister Werner Krammer, ein Intimus von Wolfgang Sobotka, trage als Obmann die alleinige Verantwortung für den mutmaßlichen Sumpf aus systematischer Günstlings-Bewirtschaftung, Geldversickerung und Freunderlwirtschaft. „Es muss jetzt alles transparent und sauber offengelegt werden, damit diese schwarz-roten Netzwerke endlich aufgebrochen werden können“, fordert Schnabel.

