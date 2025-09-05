„Daheim – das Volksgruppenmagazin“: Spardruck trifft Volksgruppen

Wien (OTS) -

Marin Berlakovich präsentiert „Daheim – das Volksgruppenmagazin“ am Sonntag, dem 7. September 2025, um 13.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Themen:

Spardruck trifft Volksgruppen

Der Sparkurs der Regierung trifft beinahe alle Sparten – so auch die österreichischen Volksgruppen. So sollen die sechs anerkannten Volksgruppen um rund 600.000 Euro weniger erhalten als in den vergangenen Jahren. Die Volksgruppenvertretungen kritisieren den Schritt, denn die Kürzungen treffen ausgerechnet jene Initiativen und Vereine, die gelebte Mehrsprachigkeit ermöglichen und zur interkulturellen Verständigung beitragen. In den einzelnen Vereinen herrscht Verunsicherung, ob die Arbeit in gewohnter Form fortgesetzt werden kann. Ajda Sticker berichtet.

Peršmanhof: Das Massaker von 1945

Der Polizei-Großeinsatz am Peršmanhof in Kärnten, wo junge Kärtner Sloweninnen und Slowenen ein antifaschistisches Sommercamp mit 60 Teilnehmern organisiert hatten, hat in den vergangenen Wochen für viel Aufregung in den Volksgruppen und Medien gesorgt. Der umstrittene Einsatz der Polizei mit Anzeigen und vorübergehenden Festnahmen wird derzeit untersucht. Volksgruppenangehörige sprechen aber von einer Re-Traumatisierung. Denn der Peršmanhof hat eine blutige Vergangenheit – 1945 wurden hier elf Menschen ermordet. Was ist damals geschehen? Und welche Auswirkungen hatte das Massaker auf die Überlebenden, die Nachkommen und die Volksgruppe? Ein Bericht von Isabelle Reitbauer.

Galicisch: Früher verboten, heute Amtssprache

Ein Blick über den Tellerrand nach Galicien im Nordwesten Spaniens, wo ein Großteil der Bewohnerinnen und Bewohner die Minderheitensprache Galicisch versteht und spricht. Das war aber nicht immer so. Während der Herrschaft von Diktator Franco war Galicisch verboten, obwohl Franco selbst aus der Region stammte. Seit seinem Sturz ist Galicisch neben Spanisch offizielle Sprache Galiciens und wird in Schulen, der Verwaltung und Medien verwendet. Martin Hanni berichtet.

„Wie sagt man ..?“

In der Serie „Wie sagt man ..?“ treffen einander sechs junge Menschen aus den sechs autochthonen Volksgruppen und sind für den ORF gewissermaßen als lebende Wörterbücher, die sich miteinander austauschen, im Einsatz. Dieses Mal geht es um Bildung. Ein Beitrag von Adriana Juric und Samuel Mago.