Wöginger: „Generalamnesie bei den Freiheitlichen trotz ausgiebigem Sommerschlaf“

Herbert Kickl lügt den Menschen in Sachen Budgetpfad weiter ins Gesicht

Wien (OTS) - 

„Generalamnesie bei den Freiheitlichen trotz ausgiebigem Sommerschlaf. Es wird den Freiheitlichen offenbar noch immer nicht zu blöd, die Realität zu verleugnen: FPÖ und ÖVP haben gemeinsam den Budgetpfad nach Brüssel gemeldet – inklusive der Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge für Pensionistinnen und Pensionisten ab 1. Mai 2025 von 5,1 auf sechs Prozent. Dieses Papier wurde auch mit der Unterschrift von Herbert Kickl höchstpersönlich unterzeichnet“, betont der Klubobmann der Volkspartei, August Wöginger, der weiter ausführt: „Herbert Kickl malt sich die Welt, wie sie ihm gefällt. Denn das wiederholte Abstreiten des gemeinsam beschlossenen Budgetpfads zeugt schlichtweg von Verantwortungslosigkeit und fehlender Ehrlichkeit der FPÖ gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern Österreichs.“

„Auch der lange Sommerschlaf des Herbert Kickl dürfte seinem Erinnerungsvermögen nicht zuträglich gewesen sein. Doch die zentrale Frage, die sich hier stellt, ist: Wenn Kickl nicht einmal seiner eigenen Unterschrift Wert schenkt – wie ernst kann er es dann mit den Österreicherinnen und Österreichern meinen? Für die Volkspartei ist klar: Wer unehrlich ist, kann keinesfalls Verantwortung für unser Land tragen“, so Wöginger abschließend.

