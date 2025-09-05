PK am Montag: Hilfsorganisationen appellieren für Gesamtreform der Sozialhilfe anstatt Einzelmaßnahmen und Schnellschüssen

Wien (OTS) -

Die Sozialhilfe ist das letzte soziale Netz – und damit eine unverzichtbare Absicherung für Menschen in Notlagen. Dennoch wird aktuell an diesem Netz gesägt: Zur Diskussion stehen Kürzungen und einzelne Bundesländer preschen vor. Caritas, Diakonie und Volkshilfe warnen eindringlich vor einer Verschlechterung und fordern eine grundlegende, österreichweite Reform, die Armut wirksam bekämpft.

Am Podium:

Anna Parr, Generalsekretärin Caritas Österreich

Maria Katharina Moser, Direktorin Diakonie Österreich

Erich Fenninger, Direktor Volkshilfe Österreich

Caritas, Diakonie & Volkshilfe sprechen im Rahmen einer Pressekonferenz zum Thema Sozialhilfe und warnen eindringlich vor einer Verschlechterung dessen, was das letzte Sicherheitsnetz für Menschen in Not sein soll.

Datum: 08.09.2025, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8

1010 Wien