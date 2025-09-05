  • 05.09.2025, 10:59:05
PK am Montag: Hilfsorganisationen appellieren für Gesamtreform der Sozialhilfe anstatt Einzelmaßnahmen und Schnellschüssen

Einladung zur Pressekonferenz zum Thema Sozialhilfe: "Caritas, Diakonie & Volkshilfe warnen: Kein Herumdoktern am sozialen Netz!"

Wien (OTS) - 

Die Sozialhilfe ist das letzte soziale Netz – und damit eine unverzichtbare Absicherung für Menschen in Notlagen. Dennoch wird aktuell an diesem Netz gesägt: Zur Diskussion stehen Kürzungen und einzelne Bundesländer preschen vor. Caritas, Diakonie und Volkshilfe warnen eindringlich vor einer Verschlechterung und fordern eine grundlegende, österreichweite Reform, die Armut wirksam bekämpft.

Am Podium:

  • Anna Parr, Generalsekretärin Caritas Österreich
  • Maria Katharina Moser, Direktorin Diakonie Österreich
  • Erich Fenninger, Direktor Volkshilfe Österreich

Medienvertreter*innen sind sehr herzlich eingeladen, an der Pressekonferenz persönlich vor Ort oder online teilzunehmen. Um eine Akkreditierung bzw. Anmeldung zur Online-Teilnahme unter presse@caritas-austria.at wird dringend gebeten. Link und Einwahlkoordinaten werden kurz vor dem Termin versandt.

PRESSEKONFERENZ Hilfsorganisationen warnen: „Herumdoktern am sozialen Netz – die Ärmsten fallen durch“

Caritas, Diakonie & Volkshilfe sprechen im Rahmen einer Pressekonferenz zum Thema Sozialhilfe und warnen eindringlich vor einer Verschlechterung dessen, was das letzte Sicherheitsnetz für Menschen in Not sein soll.

Datum: 08.09.2025, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8
1010 Wien

Rückfragen & Kontakt

Caritas Österreich
Melanie Wenger-Rami, MA
Telefon: +43676 7804589
E-Mail: melanie.wenger-rami@caritas-austria.at

