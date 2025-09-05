Neue Ausstellungen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Der Kunstverein Baden startet mit zwei Ausstellungen in den Herbst: „Holding Breaths“ von Anne Glassner, Lavinia Lanner und Hyeji Nam sowie „Tynnu´r Llynell / Drawing the line“ von Chris Bird-Jones im Projektraum. Die Eröffnung ist am Samstag, 6. September, 16 Uhr, beide Ausstellungen werden von 7. September bis 2. November gezeigt. Infos: www.kunstvereinbaden.at.

Der ÖGH Reptilientag am Samstag, 20. September, lockt nicht nur Spezialistinnen und Spezialisten ins Haus für Natur im Museum Niederösterreich in St. Pölten, sondern auch Naturfreunde und alle, denen Reptilien ein Anliegen sind. Anmeldung bis 10. September erforderlich. Infos und Programm unter www.herpetozoa.at.

Die Galerie Kultur Mitte Krems lädt zur Ausstellung „Parallelwelten 2.0“ von Manfred Körner. Die Vernissage findet am Dienstag, 9. September, 19 Uhr statt, die Ausstellung ist von 10. bis 13. September von 10.30 bis 13 Uhr geöffnet. Ebenfalls zu sehen ist die Schau während der Lesung „Nachrichten aus der Wohllebengasse“ von Brigitta Buchner am Dienstag, 16. September, 19 Uhr. www.facebook.com/kultur.mitte.krems.

Bis zum Saisonende am 2. November ist die Ausstellung zum Fotowettbewerb „Mein Lieblingsplatz im Museumsdorf Niedersulz“ zu sehen. Von den 64 Einreichungen werden die zehn beeindruckendsten Bilder gezeigt. www.museumsdorf.at

„Illuminations – Dynamische Städteportraits“ heißt die Ausstellung von Manfred Staudinger in der Galerie im Forum Schloss Wolkersdorf. Vernissage ist am Freitag, 12. September, 19 Uhr, die Schau ist bis Sonntag, 12. November, zu sehen. Nähere Informationen beim „forumschlosswolkersdorf“ unter www.forumwolkersdorf.net.

Die Ausstellung „Künstler sehen den Nationalpark“ wird am Samstag, 13. September, 16 Uhr, in der Galerie Hardegg eröffnet und kann bis 21. September besucht werden. Zehn Künstler zeigen dabei ihre Werke rund um den Nationalpark Thayatal zum 25-Jahr-Jubiläum. Informationen unter: www.kulturpunkt-hardegg.com