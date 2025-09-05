Bewerbungsphase für den Broermann Medical Innovation Award 2026 gestartet

Hamburg (OTS) -

Mit einer Million Euro einer der höchstdotierten Preise der Welt für medizinische Forschung

Die Bewerbungsphase für den Broermann Medical Innovation Award 2026 hat begonnen. Mit einer Million Euro dotiert, zählt der internationale Preis zu den bedeutendsten Auszeichnungen für medizinische Forschung weltweit. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt, die durch ihre bahnbrechenden Arbeiten in der Medizin, der Biotechnologie oder angrenzenden Gebieten Pionierarbeit geleistet haben, sind eingeladen, sich zu bewerben. Das Bewerbungsportal ist bis zum 1. März 2026 geöffnet.

Der Broermann Medical Innovation Award verfolgt das Ziel, wissenschaftliche Durchbrüche zu würdigen, die ein hohes Innovationspotenzial für die klinische Anwendung aufweisen. Im Fokus stehen Forschungsergebnisse, die das Leben und die Gesundheit von Millionen Menschen weltweit nachhaltig verbessern können. Die Bekanntgabe des Preisträgers und die zweite feierliche Verleihung des Broermann Medical Innovation Award finden im Herbst 2026 statt.

Premiere des Broermann Medical Innovation Award dieses Jahr

Der Preis wird in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen. Die Jury wird den ersten Preisträger des Broermann Medical Innovation Award am 18. September 2025 bekanntgeben. Am 14. November 2025 findet die feierliche Preisverleihung durch den Hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein in der Hessischen Staatskanzlei in Wiesbaden statt.

Über den Award

Der Broermann Medical Innovation Award wurde 2024 ins Leben gerufen, um die Vision und das Engagement von Dr. Bernard große Broermann, dem Gründer der Asklepios Kliniken Gruppe, zu ehren. Stiftungsgeber ist die Broermann gemeinnützige GmbH, organisiert wird der Preis über das Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM). Ziel des Awards ist es, bahnbrechende medizinische Entdeckungen auszuzeichnen und diejenigen hervorzuheben, deren Forschung echten Fortschritt in der Prävention oder Behandlung von Krankheiten bewirkt. Damit soll die Überzeugung des Stifters widerspiegelt werden, dass wissenschaftliche Exzellenz in der Medizin immer internationale Teamarbeit erfordert, der Einfluss von Netzwerken jedochohne das Genie einzelner Forscherinnen und Forscher begrenzt bleibt. Der Broermann Medical Innovation Award würdigt und unterstützt diese Schlüsselpersonen und Treiber medizinischer Innovation weltweit.

