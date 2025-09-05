Kunst hilft und heilt in Privatklinik Döbling

Wien (OTS) -

In der Privatklinik Döbling trifft Spitzenmedizin auf Kunstgenuss. „Wir sind überzeugt, dass ein ‚Healing Environment‘ wesentlich zur Genesung beiträgt – dazu zählt neben medizinischer und pflegerischer Exzellenz auch ein inspirierendes Umfeld. Kunst ist dabei ein wichtiger Bestandteil“, so Christiane Windsperger, Geschäftsführerin der Privatklinik Döbling.

Daher erwarb die Klinik zur Ausstattung des neuen Zubaus 21 Kunstwerke. Die Werke stammen aus dem Art Collectors Club des Wiener Roten Kreuzes, der unter dem Motto „Kunst hilft“ seit über 30 Jahren den Katastrophenhilfsdienst durch die Vergabe von Werken heimischer Künstler gegen Spenden unterstützt. Die Werke wurden diese Woche im Rahmen einer Vernissage präsentiert.

„Wir freuen uns, dass wir damit einerseits den guten Zweck unterstützen und andererseits unseren Patient:innen eine angenehme Atmosphäre durch hochwertige, künstlerisch wertvolle Bilder bieten“, erklärt Windsperger den Gedanken dahinter.

Dr.in Gabriele Domschitz, Präsidentin des Wiener Roten Kreuzes, war persönlich vor Ort: „Wir freuen uns sehr über diese Kooperation mit der Privatklinik Döbling und dass wir gemeinsam Partner in der Gesundheitsversorgung sein können.“

Die Bilder werten die bewusst angenehm und beruhigend gestalteten Stationen des neuen Zubaus künstlerisch und atmosphärisch noch weiter auf. Ab sofort können die Patient:innen den Anblick der neuen Kunstwerke genießen und so in einer noch angenehmeren Atmosphäre genesen.

Privatklinik Döbling

Die Privatklinik Döbling in Wien, ein Betrieb von Mavie Med, bietet gemeinsam mit dem angeschlossenen Ambulatorium und Ordinationszentrum ein breites Spektrum der Gesundheitsversorgung. Neben Geburtshilfe zählen zum Leistungsspektrum u.a. folgende medizinische Schwerpunkte: Chirurgie (inkl. Unfallchirurgie), Orthopädie inkl. orthopädischer Chirurgie, Gynäkologie, Innere Medizin, Augenheilkunde und Urologie sowie ein Institut für Physikalische Medizin. Angeboten werden tagesklinische und stationäre Behandlungen. Die Klinik wird von österreichischen und internationalen Patient:innen neben der medizinischen Expertise auch wegen ihrer modernen Ausstattung und ihres Ambientes mit dem einzigartigen Garten geschätzt.

Mavie Med

Mavie Med ist ein führender Betreiber privater Gesundheitsbetriebe in Österreich und beschäftigt rund 2.100 Mitarbeitende. Zur Unternehmensgruppe gehören die Privatklinik Döbling, das Ambulatorium Döbling, die Privatkliniken Confraternität und Goldenes Kreuz in Wien, die Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg, die Privatklinik Graz Ragnitz und die Privatklinik Wörgl in Tirol. Im Rahmen von Private-Public-Partnership (PPP)-Modellen mit der SVS betreibt Mavie Med das auf Rehabilitationsmedizin spezialisierte Klinikum Malcherhof Baden sowie das Gesundheitszentrum für Selbständige in Wien. Mavie Med ist Teil von Mavie, einer ganzheitlichen Gesundheitsmarke, die Menschen ein Leben lang bei Erhalt und Verbesserung ihrer Gesundheit unterstützt und zur UNIQA Insurance Group AG gehört.

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie