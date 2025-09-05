  • 05.09.2025, 10:47:03
FPÖ – AVISO: Einladung zur Veranstaltung „10 Jahre offene EU-Grenzen“ mit Buchvorstellung „Merkels Werk - Unser Untergang“

Sehr geehrte Damen und Herren, wir laden Sie herzlich zur Veranstaltung „10 Jahre offene EU-Grenzen“ am Mittwoch, 10. September 2025 um 14:30 Uhr im Europäischen Parlament in Straßburg im Raum LOW R 5.1 ein. Die Veranstaltung wird die vergangenen zehn Jahre seit der Migrationskrise und die Auswirkungen auf Europa analysieren. Im Rahmen der Veranstaltung, an der u.a. der freiheitliche Delegationsleiter, Harald Vilimsky und der Präsident der Gruppe Europa der Souveränen Nationen (ESN) und Delegationsleiter der AfD, Rene Aust, sowie weitere Mitglieder des Europäischen Parlaments teilnehmen, wird vom politischen Kommentator und Autor, Gerald Grosz, sein Buch „Merkels Werk - Unser Untergang“ vorgestellt.

Datum: Mittwoch, 10. September 2025

Uhrzeit: 14:30-16:00 Uhr

Ort: Europäisches Parlament, Raum LOW R 5.1, Straßburg

Teilnehmer:

MdEP Harald Vilimsky, Delegationsleiter der FPÖ im Europäischen Parlament, Vizepräsident der Gruppe „Patrioten für Europa“

MdEP René Aust, Präsident der Gruppe „Europa der Souveränen Nationen“ (ESN) und Delegationsleiter der AfD im Europäischen Parlament

MdEP Hermann Tertsch, Vox, Vizepräsident der Gruppe „Patrioten für Europa“

MdEP Ernö Schaller-Baross, Fidesz

Gerald Grosz, politischer Kommentator und Autor

Thema: „10 Jahre offene EU-Grenzen“ mit Buchvorstellung „Merkels Werk - Unser Untergang“ von Gerald Grosz

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

