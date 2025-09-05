- 05.09.2025, 10:28:32
ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian im Ö1-„Journal zu Gast“ am 6.9.
Der Präsident des österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) Wolfgang Katzian ist am Samstag, den 6. September bei Katja Arthofer „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr auf Österreich 1.
