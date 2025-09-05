AVISO Pressekonferenz: Digital Natives kaufen anders – wie unterschiedliche Generationen den Markt verändern.

Wien (OTS) -

Im Vorfeld der Elektrofachhandelstage gibt das Forum Hausgeräte exklusive Einblicke in das Konsumverhalten von Gen Z bis Babyboomer – und beleuchtet, wie diese Ergebnisse den Markt für Hausgeräte nachhaltig prägen.

Themen:

Smart-Home-Technologien: Must-have oder No-Go?

Nachhaltigkeit als generationsübergreifendes Kaufkriterium

Design, Markenvertrauen und Second-Hand: Einflussfaktoren bei der Kaufentscheidung

Sprecher:innen:

Alfred Janovsky, Geschäftsführer Electrolux Austria, Obmann Forum Hausgeräte

Monika Eder, Geschäftsführerin Miele Österreich, Obmann-Stellvertreterin Forum Hausgeräte

Katrin Prüller-Nußbaumer, Pressesprecherin FEEI



Datum/Uhrzeit:

Dienstag, 16. September 2025, 11:30 – 12:30 Uhr

Ort:

FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie

Mariahilfer Straße 37–39, 5. Stock, 1060 Wien



Bitte beachten Sie:

Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist der Zutritt zur Pressekonferenz ausschließlich nach vorheriger Anmeldung möglich.

Anmeldung:

Wir bitten um Ihre Anmeldung bis 15. September 2025 an Jasmin Holzmann-Glaser unter +43 1 588 39 55 oder kommunikation@feei.at