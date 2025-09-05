  • 05.09.2025, 09:44:02
AVISO Pressekonferenz: Digital Natives kaufen anders – wie unterschiedliche Generationen den Markt verändern.

Forum Hausgeräte präsentiert Generationenstudie

Wien (OTS) - 

Im Vorfeld der Elektrofachhandelstage gibt das Forum Hausgeräte exklusive Einblicke in das Konsumverhalten von Gen Z bis Babyboomer – und beleuchtet, wie diese Ergebnisse den Markt für Hausgeräte nachhaltig prägen.

Themen:

  • Smart-Home-Technologien: Must-have oder No-Go?

  • Nachhaltigkeit als generationsübergreifendes Kaufkriterium

  • Design, Markenvertrauen und Second-Hand: Einflussfaktoren bei der Kaufentscheidung

Sprecher:innen:

  • Alfred Janovsky, Geschäftsführer Electrolux Austria, Obmann Forum Hausgeräte

  • Monika Eder, Geschäftsführerin Miele Österreich, Obmann-Stellvertreterin Forum Hausgeräte

  • Katrin Prüller-Nußbaumer, Pressesprecherin FEEI


Datum/Uhrzeit:
Dienstag, 16. September 2025, 11:30 – 12:30 Uhr

Ort:
FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie
Mariahilfer Straße 37–39, 5. Stock, 1060 Wien


Bitte beachten Sie:
Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist der Zutritt zur Pressekonferenz ausschließlich nach vorheriger Anmeldung möglich.

Anmeldung:
Wir bitten um Ihre Anmeldung bis 15. September 2025 an Jasmin Holzmann-Glaser unter +43 1 588 39 55 oder kommunikation@feei.at

FEEI
Jasmin Holzmann-Glaser
Telefon: +43/664 820 56 52
E-Mail: holzmann@feei.at

