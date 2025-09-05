Wir in Ottakring & Penzing: Vereinsfest lädt zum Kennenlernen und Mitmachen ein

Wien (OTS) -

Am 6. September präsentieren zahlreiche Vereine und Organisationen aus dem 14. und 16. Bezirk ihre Aktivitäten am Vorplatz der U3-Station Ottakring. Ob Modeaufführungen, musikalische Darbietungen oder Sportaktivitäten – beim Nachbarschaftsfest „Wir in Ottakring und Penzing“ ist für alle was dabei.

Besucher*innen können bei diesem Straßenfest ihre Nachbarschaft besser kennenlernen, neue Hobbys entdecken und diese gleich ausprobieren. Auf der Bühne gibt es Live-Musik und Vorführungen der teilnehmenden Vereine. Kinder erwarten Spiele, Mitmach- und Bastelstationen.

Zur Veranstaltung, die zum 18. Mal ausgetragen wird, laden Penzings Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner und Ottakrings Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien - Integration und Diversität (MA 17) ein. Sie eröffnen ab 15.10 Uhr mit Begrüßungsworten die Veranstaltung. Danach gibt es für Interessierte die Möglichkeit eines Rundgangs, um mit den anwesenden Vereinen an ihren Infotischen in Austausch zu kommen.

Termin: Samstag, 6. September, 15 bis 18 Uhr

Ort: 1160 Wien, Platz vor der U3-Endstelle Ottakring, Ecke Thaliastraße / Paltaufgasse

Freier Eintritt!