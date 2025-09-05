  • 05.09.2025, 09:10:32
FW-Fürtbauer: Unterstützung statt Strafen plus vereinfachte Steuerpauschalierung garantieren unternehmerische Zukunft!

FW fordert in laufender Kampagne „Zukunft bauen“ praxisnahe Beratung und echte Vereinfachungen für Betriebe!

Wien/Linz (OTS) - 

Die Freiheitliche Wirtschaft (FW) stellt mit der Kampagne „Zukunft bauen“ klar: Österreichs Unternehmer brauchen endlich Rückenwind statt Stolpersteine. Zwei zentrale Forderungen stehen dabei im Mittelpunkt:

Beraten statt strafen!

Fehler dürfen nicht zur Kostenfalle werden. Wer im betrieblichen Alltag eine Vorschrift übersieht oder einen Formfehler macht, darf nicht sofort mit Strafen überzogen werden. Unternehmer brauchen Hilfe, Orientierung und praxisnahe Unterstützung – nicht den permanenten Strafzettel aus der Behörde und den sprichwörtlich grimmigen Blick des Amtsschimmels.

Pauschalierung vereinfachen!

Ein kompliziertes, kaum durchschaubares System nützt niemandem. Die steuerliche Basispauschalierung muss klar, planbar und unbürokratisch sein. Nur so können Betriebe ihre Ressourcen in Arbeit und Wertschöpfung investieren, statt in Papierkram und überhöhte Steuerberaterkosten.

FW-Landesobmann OÖ NAbg. Michael Fürtbauer dazu: „Schluss mit der Gängelung unserer Unternehmer! Es braucht Beratung mit Augenmaß statt blindem Strafen und eine steuerliche Pauschalierung, die für alle verständlich und praktikabel umsetzbar ist. Nur so sichern wir Wachstum, Arbeitsplätze und fairen Wettbewerb.“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitliche Wirtschaft
E-Mail: office@fw.at
Website: https://www.fw.at

