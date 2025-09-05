Gestiegene Treibstoffpreise treiben Energiepreise im Juli weiter

Wien (OTS) -

Die Entwicklung der Haushaltsenergiepreise zeigte sich im Juli 2025 weiterhin uneinheitlich: Während Strom- und Gaspreise für Endkund:innen im Vergleich zum Vormonat deutlich gesunken sind – und damit die Entspannung auf den Großhandelsmärkten widerspiegeln – stiegen die Preise für Mineralölprodukte wie Heizöl und Treibstoffe spürbar an. Unterm Strich ergibt sich daraus ein Anstieg des Energiepreisindex um 1,0 % gegenüber dem Juni 2025.

Im Jahresvergleich, der auch für die Inflationsberechnung maßgeblich ist, bleibt Strom der wichtigste Preistreiber. Seit dem Jahreswechsel sind die Endkundenpreise spürbar gestiegen – vor allem, weil staatliche Entlastungsmaßnahmen ausgelaufen sind und die Netzentgelte höher ausfallen. Heizöl und Treibstoffe wirken im Jahresvergleich hingegen weiterhin preisdämpfend. Insgesamt lag der Energiepreisindex im Juli 2025 um 4,3 % über dem Vorjahreswert – und trug damit stärker zur allgemeinen Teuerung bei als etwa Gastronomie oder Mieten.

Ein Blick auf die längerfristige Entwicklung zeigt: Erdgas stellt weiterhin eine zentrale Herausforderung für die Energieversorgung dar. Trotz spürbarer Rückgänge in den vergangenen Monaten haben sich die Endkundenpreise im Vergleich zu 2020 nahezu verdoppelt – ein Anstieg, der stärker ausfällt als bei Strom oder Fernwärme. Die im historischen Vergleich hohen Großhandelspreise für Erdgas beeinflussen zudem auch andere Energieformen: Gaskraftwerke zur Stromerzeugung und gasbefeuerte Heizwerke treiben die durchschnittlichen Kosten für Strom und Fernwärme zusätzlich in die Höhe.

„Die Importabhängigkeit bei Erdgas wirkt sich nicht nur auf die Preisentwicklung aus, sondern kann auch Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit haben – während nur wenig Wertschöpfung im Inland verleibt“, sagt Lukas Zwieb, Energieexperte der Österreichischen Energieagentur. „Zusätzlich verursacht die Verbrennung von Erdgas relevante Mengen an CO₂-Emissionen – mittelfristig muss Erdgas im österreichischen Energiesystem daher ersetzt werden.“

Hier finden Sie eine Tabelle mit den Energieträgern im Monats- und Jahresvergleich.

Der gesamte Pressetext mit Details zu den verschiedenen Energieträgern und alle weiteren Informationen zur Methodik sowie zum Haftungsausschluss befinden sich hier.