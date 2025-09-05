AVISO: Grüne PK DI 9.9.2025 - 10 Uhr - St. Pölten

St. Pölten (OTS) -

AVISO: GRÜNE PRESSEKONFERENZ

Thema: Behördenwillkür gegen ukrainische Geflüchtete: Rechtsbruch und politische Verantwortungslosigkeit in Niederösterreich

Es sprechen:

Dominic Hörlezeder, Demokratiesprecher und Landtagsabgeordneter

Markus Koza, Nationalrat und Sozialsprecher

Zeit: Dienstag, 9. September 2025, 10:00 Uhr

Ort: Grüner Klub im NÖ Landtag, Neue Herrengasse 1, Haus 1, 1. Stock, St. Pölten

Akkreditierung:

Bitte um Anmeldung bis spätestens Montag, 8. September 2025, 18:00 Uhr an

michael.pinnow@gruene.at