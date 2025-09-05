- 05.09.2025, 08:47:32
- /
- OTS0012
AVISO: Grüne PK DI 9.9.2025 - 10 Uhr - St. Pölten
"Behördenwillkür gegen ukrainische Geflüchtete: Rechtsbruch und politische Verantwortungslosigkeit in Niederösterreich"
AVISO: GRÜNE PRESSEKONFERENZ
Thema: Behördenwillkür gegen ukrainische Geflüchtete: Rechtsbruch und politische Verantwortungslosigkeit in Niederösterreich
Es sprechen:
- Dominic Hörlezeder, Demokratiesprecher und Landtagsabgeordneter
- Markus Koza, Nationalrat und Sozialsprecher
Zeit: Dienstag, 9. September 2025, 10:00 Uhr
Ort: Grüner Klub im NÖ Landtag, Neue Herrengasse 1, Haus 1, 1. Stock, St. Pölten
Akkreditierung:
Bitte um Anmeldung bis spätestens Montag, 8. September 2025, 18:00 Uhr an
michael.pinnow@gruene.at
Rückfragen & Kontakt
Pressesprecher
Michael Pinnow
Grüner Klub im NÖ Landtag
Telefon: +43676 944 72 69
E-Mail: michael.pinnow@gruene.at
Website: https://noe.gruene.at/
