AVISO Protestkundgebung: Leistbare Öffis statt Luxus-Tickets

Am Freitag, dem 5. September, findet um 16:00 Uhr am Friedrich-Schmidt-Platz eine Demonstration gegen die geplanten Fahrpreiserhöhungen im öffentlichen Verkehr statt. Eingeladen sind alle, die sich für leistbare, barrierefreie und klimafreundliche Mobilität einsetzen wollen.

Wir sind Aktivist_innen aus Politik und NGOs, die sich seit Jahren für soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz und Teilhabe starkmachen. Öffentliche Verkehrsmittel sind Daseinsvorsorge – sie müssen für alle leistbar bleiben und dürfen nicht zum Luxusgut werden. Fahrpreiserhöhungen belasten besonders jene, die ohnehin schon unter steigenden Lebenshaltungskosten leiden, wie Studierende, Erwerbstätige, Pensionist_innen, Menschen mit Behinderungen und Familien.

Auf der Kundgebung sprechen unter anderem:

Nora Hasan , ehemalige ÖH-Vorsitzende der Uni Wien

Anne Glatt , Bezirksrätin im 2. Bezirk

, Bezirksrätin im 2. Bezirk Theo Löcker, Gemeinderatsabgeordneter

sowie Vertreter_innen der Grünen, der KPÖ, von LINKS und deren Jugendorganisationen.

Die Demonstration wird von zahlreichen Initiativen unterstützt, die seit Jahren für leistbare und nachhaltige Mobilität eintreten. Beworben werden dabei auch zwei laufende Petitionen:

Petition der Grünen Wien zur Jahreskarte: wien.gruene.at/petition-jahreskarte/

Petition „Das 365-Euro-Öffi-Ticket soll bleiben“: mein.aufstehn.at/petitions/das-365eu-offi-ticket-soll-bleiben

Details zur Kundgebung:

Datum und Uhrzeit: Freitag, 5. September, 16:00 Uhr

Freitag, 5. September, 16:00 Uhr Ort: Friedrich-Schmidt-Platz, 1010 Wien

Friedrich-Schmidt-Platz, 1010 Wien Ausrichter_innen: Aktivist_innen aus Politik und NGOs

Pressekontakt:

Nora Hasan – +43 676 302 1097, norahasan@outlook.de

Theo Löcker – +43 664 324 3606, theo.loecker@gruene.at

Anna Glatt – +43 670 408 0189, anne@links.wien

Für Rückfragen und Interviewwünsche stehen die oben genannten Kontakte gerne zur Verfügung.

Datum: 05.09.2025, 16:00 Uhr

Art: Gesellschaft

Ort: Friedrich-Schmidt-Platz



Wien