BRANDL TALOS berät Gesellschafter von AURENA bei Mehrheitsverkauf an DRS Investment

Mit dem deutschen Technologie-Investor DRS bekommt AURENA einen neuen Mehrheitseigentümer. AURENA-Gründer Karl Kühberger ist weiterhin am Unternehmen beteiligt und bleibt Geschäftsführer.

Nach Jahren des erfolgreichen Wachstums erhält der Auktionsdienstleister AURENA mit der deutschen DRS Investment SE einen neuen Mehrheitseigentümer. AURENA hat sich seit der Gründung im Jahr 2012 als Marktführer in Österreich etabliert – ein durchgängig digitalisierter Auktionsprozess und die eigene High-Performance Auktionsplattform ermöglichen es, große Gütermengen in kürzester Zeit zu versteigern. Bislang wurden über 12.700 Auktionen durchgeführt. Mehr als 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bei Auktionsprojekten in Österreich und den europäischen Nachbarländern im Einsatz.

BRANDL TALOS hat gemeinsam mit EGO HUMRICH WYEN den Gründer und bisherigen Alleingesellschafter Karl Kühberger beim Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung von AURENA an die DRS Investment SE umfassend beraten.

Das BRANDL TALOS-Team bestand aus Roman Rericha, Adrian Zuschmann und Tanja Mair. DRS Investment SE wurde von DORDA Rechtsanwälte GmbH und HEUKING federführend vertreten.

Rückfragen & Kontakt

BRANDL TALOS Rechtsanwält:innen GmbH
Ivona Lovric, BA
Telefon: 01 522 57 00
E-Mail: lovric@brandltalos.com
Website: https://brandltalos.com

