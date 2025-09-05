BRANDL TALOS berät Fiber Elements bei Seed-Finanzierungsrunde

Wien (OTS) -

BRANDL TALOS hat das Start-up Fiber Elements bei einer Seed-Finanzierungsrunde über EUR 2,6 Mio. beraten. Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von LEA Partners und dem Amadeus APEX Technology Fund.



Fiber Elements entwickelt nachhaltige Baustoffe, bei denen herkömmlicher Stahl durch Basaltfaser-Verbundwerkstoffe ersetzt wird. Grundlage ist ein proprietäres, automatisiertes Fertigungsverfahren, bei dem ultrafeine Basaltfasern zu 3-dimensionalen Bewehrungskomponenten verarbeitet werden. Geleitet wird das 2023 in Leoben gegründete Unternehmen von Gründer und CEO Wolfgang Fiel.



Mit dem frischen Kapital will Fiber Elements seine Produktion skalieren, das Team verdoppeln und digitale Prozesse mittels KI optimieren. LEA Partners wurde von PwC Deutschland beraten.



Das Team von BRANDL TALOS bestand aus Adrian Zuschmann und Lara Präthaler.