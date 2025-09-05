„Aktuell“ Frage der Woche bei ATV & JOYN: Mehrheit für Sparen bei Pensionen und Beamten

Wien (OTS) -

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:20 Uhr bei ATV und auf Österreichs SuperStreamer JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 500 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 1. bis 4. September 2025 wissen, ob angesichts der finanziell angespannten Lage in der Staatskasse bei den Pensionen und Beamtengehältern gespart werden soll. Die Frage lautete: „Experten raten der Regierung angesichts des Sparzwangs die Pensionen unter der Inflationsrate zu erhöhen und die bereits vereinbarte Erhöhung der Beamtengehälter für 2026 zurückzunehmen. Stimmen Sie diesem Vorschlag zu oder nicht zu?“



Mit 55 Prozent steht die Mehrheit der Befragten dem Sparen bei Pensionen und Beamtengehältern positiv gegenüber. 26 Prozent stimmen „voll und ganz zu“, 29 Prozent „eher zu“. Demgegenüber sind 39 Prozent negativ eingestellt: 12 Prozent stimmen „eher nicht zu“ und 27 Prozent stimmen „gar nicht zu“. Im Vergleich der Wählergruppen ergibt sich ein recht homogenes Bild. NEOS- (76 Prozent), Grün- (73 Prozent), und ÖVP-Wähler:innen (69 Prozent) stehen der Pensionserhöhung unter der Inflationsrate und einer verringerten Erhöhung der Beamtengehälter positiv gegenüber. 57 Prozent der SPÖ- und 48 Prozent der FPÖ-Wählerschaft befürworten ein Sparen in diesen beiden Bereichen. Mit 37 (SPÖ-Wählerschaft) und 51 (FPÖ-Wählerschaft) Prozent ist die Ablehnung bei diesen Gruppen am stärksten ausgeprägt.



Meinungsforscher Peter Hajek: „Es gibt zwar eine Mehrheit von 55 Prozent der Befragten, die einen Abschluss der Pensionen unter der Inflationsrate und ein Aufschnüren der Erhöhung der Beamtengehälter befürworten, jedoch ist sich jeder zweite Befürworter nicht ganz sicher. Die Stimmungslage ist noch sehr amorph. Man ist immer geneigt bei den Pensionen nachgiebig zu sein, bei den Beamten traditionellerweise weniger. Die Notwendigkeit der Sanierung der Staatsfinanzen ist den Menschen aber bewusst, nicht einmal bei den FPÖ-Wählern findet sich eine signifikante Mehrheit gegen diese Einsparungen.“



