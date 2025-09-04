Demand AI expandiert nach Warschau, Polen - das 9. globale Büro im Jahr 2025 und die erste europäische Niederlassung außerhalb des Hauptsi

Warschau, Polen (OTS) -

Demand AI hat heute die offizielle Eröffnung seines Warschauer Büros bekannt gegeben. Dies ist das neunte globale Büro des Unternehmens in diesem Jahr und die dritte Neueröffnung allein im August. Dieser Meilenstein ist von besonderer Bedeutung, da Warschau die erste operative Niederlassung des Unternehmens in Kontinentaleuropa ist, nachdem es seinen europäischen Hauptsitz in Dublin, Irland, gegründet hat.

Der Start in Warschau ist ein strategischer Schritt nach Osteuropa, der Demand AI eine lokale Präsenz in einem der am schnellsten wachsenden Technologiezentren der Region ermöglicht. Neben der Betreuung des polnischen Marktes wird das Warschauer Büro als regionale Drehscheibe für Mittel- und Osteuropa (CEE) fungieren und wichtige Nachbarländer wie die Tschechische Republik, die Slowakei, Ungarn, Slowenien, Estland, Lettland, Litauen, Bulgarien und Rumänien unterstützen.

Michael Whife, Geschäftsführer von Demand AI, betonte die Bedeutung dieser Expansion: „Polen ist für uns von großer strategischer Bedeutung, da es uns die nötige lokale Präsenz bietet, um die gesamte CEE-Region zu bedienen und zu wachsen. Warschau bietet uns die perfekte Plattform, um unsere Flaggschifflösung Amplifyi.ai Unternehmen vorzustellen, die bereit für eine KI-gestützte Transformation der Nachfragegenerierung sind."

Im Rahmen dieser Expansion ist Daniel Malinokowski als Geschäftsführer für Polen und CEE zu Demand AI gestoßen. Daniel bringt umfassendes regionales Fachwissen und einen starken Hintergrund im Bereich der digitalen Transformation mit. „Ich bin sehr stolz und freue mich sehr, Teil eines so hervorragenden Teams zu werden", erklärte Malinokowski. „Zum ersten Mal seit langem gehöre ich zu einem Unternehmen, dessen Lösungen und Produkte wirklich innovativ sind. Die Plattform von Demand AI wird für Unternehmen in ganz Polen und auf dem gesamten CEE-Markt einen immensen Wert darstellen."

Mit der Aufnahme von Warschau in seine globale Präsenz beschleunigt Demand AI weiterhin sein internationales Wachstum und stärkt seine Position als führender Anbieter von KI-gestützter Nachfragegenerierung.

Informationen zu Demand AI:

Demand AI Group Inc. ist ein weltweit tätiges Unternehmen für B2B-Nachfragegenerierung, das Pionierarbeit bei der Nutzung generativer KI leistet, um die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen mit potenziellen Kunden in Kontakt treten. Durch seine Flaggschiff-Plattform Amplifye.AI liefert Demand AI bessere Leads, tiefere Einblicke und echtes Engagement. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Irland, Singapur, Australien, Indien, Dubai, Hongkong und Polen gegründet.

