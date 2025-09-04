  • 04.09.2025, 16:21:07
BRANDL TALOS berät ECOP bei Series B-Finanzierungsrunde

Adrian Zuschmann
Wien (OTS) - 

BRANDL TALOS hat das österreichische CleanTech-Unternehmen ecop Technologies GmbH im Rahmen einer Series B-Finanzierungsrunde beraten.

Angeführt wurde die EUR 10,5m-Finanzierungsrunde vom deutschen Pumpen- und Armaturenhersteller KSB Company, zudem beteiligten sich der EIC - European Innovation Council Fund (EICF), InnoEnergy, New Energy Technologies Ltd, Finadvice AG sowie zahlreiche Bestandsinvestoren.

ECOP hat eine Rotationswärmepumpe entwickelt, die durch die Nutzung eines Gasgemisches als Arbeitsmedium und den Einsatz der Rotationstechnologie eine energieeffiziente Wärmerückgewinnung in der Industrie ermöglicht.
Mit dem neuen Kapital will das Unternehmen seine Produktionskapazitäten ausbauen und das neue Rotordesign zur Serienreife weiterentwickeln.

Das Team von BRANDL TALOS bestand aus Adrian Zuschmann und Lara Präthaler. KSB wurde von EY Law Austria – Pelzmann Gall Größ Rechtsanwälte GmbH beraten. Schönherr Attorneys at Law beriet den European Innovation Council Fund. InnoEnergy wurde von WMWP Rechtsanwälte GmbH vertreten.

Rückfragen & Kontakt

BRANDL TALOS Rechtsanwält:innen GmbH
Ivona Lovric, BA
Telefon: 01 522 57 00
E-Mail: lovric@brandltalos.com
Website: https://brandltalos.com

