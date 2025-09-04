  • 04.09.2025, 16:20:34
BRANDL TALOS berät Biotech-Unternehmen Resonate Bio bei der Ausgliederung aus der Universität Wien

Stephan Strass - BT
Wien (OTS) - 

Resonate Bio ist ein in Wien ansässiges Biotechnologieunternehmen. Es leistet Pionierarbeit beim Einsatz von künstlicher Intelligenz und Kernspinresonanz (AI-NMR), um „Filme“ für das strukturbasierte Wirkstoffdesign zu erstellen und so „undruggable“ dynamische Proteine in verschiedenen Therapiebereichen zu erschließen.

Die AI-NMR-Plattform für die Wirkstoffforschung wurde in jahrelanger Forschungsarbeit im Christian Doppler Labor zwischen der Universität Wien und Boehringer Ingelheim entwickelt.

Das BRANDL TALOS-Team, welches Resonate Bio bei der Ausgründung beraten hat, bestand aus Stephan Strass und Daniel Habich.

Rückfragen & Kontakt

BRANDL TALOS Rechtsanwält:innen GmbH
Ivona Lovric, BA
Telefon: 01 522 57 00
E-Mail: lovric@brandltalos.com
Website: https://brandltalos.com

