BRANDL TALOS berät Biotech-Unternehmen Resonate Bio bei der Ausgliederung aus der Universität Wien

Wien (OTS) -

Resonate Bio ist ein in Wien ansässiges Biotechnologieunternehmen. Es leistet Pionierarbeit beim Einsatz von künstlicher Intelligenz und Kernspinresonanz (AI-NMR), um „Filme“ für das strukturbasierte Wirkstoffdesign zu erstellen und so „undruggable“ dynamische Proteine in verschiedenen Therapiebereichen zu erschließen.

Die AI-NMR-Plattform für die Wirkstoffforschung wurde in jahrelanger Forschungsarbeit im Christian Doppler Labor zwischen der Universität Wien und Boehringer Ingelheim entwickelt.

Das BRANDL TALOS-Team, welches Resonate Bio bei der Ausgründung beraten hat, bestand aus Stephan Strass und Daniel Habich.