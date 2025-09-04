Ryanair kritisiert Verkehrsminister Hanke: 17.000 Passagiere in nur einer Woche von Verspätungen betroffen

Wien (OTS) -

Die Initiative "Rettet den Christkindlmarkt" kritisiert nach eigener Einschätzung seit Jahren das Management von Peter Hanke – damals als Wiener Finanzstadtrat, heute als Verkehrsminister. Aus Sicht der Initiative zeigen sich sowohl bei seinem damaligen Management beim Wiener Christkindlmarkt als auch jetzt im Verkehrsressort Defizite in der Führung, Umsetzung und Problemlösung. Die Initiative sieht die aktuelle Kritik von Ryanair als Bestätigung ihrer Einschätzung.



Laut Ryanair waren allein in der Woche vom 25. bis 31. August fast 17.000 Passagiere von massiven Flugverspätungen aufgrund mangelhafter Flugsicherung in Österreich betroffen. Seit Jahresbeginn summiert sich diese Zahl auf über 890.000 Betroffene, wie Ryanair berichtet. Die Airline verweist darauf, dass Österreich damit europaweit zu den größten Problemzonen gehört, während andere Länder längst Reformen eingeleitet haben.

Laut Ryanair muss Verkehrsminister Peter Hanke Verantwortung übernehmen und den mangelhaften Flugsicherungsdienst dringend reformieren. Die Airline betont, dass die Verantwortung klar beim Ministerium liegt, das untätig bleibt, während hunderttausende Passagiere unter Verspätungen leiden. Jeder weitere Tag ohne konsequente Maßnahmen verschärft das Problem. Ryanair fordert daher von Minister Peter Hanke unverzüglich die Umsetzung struktureller Reformen, um Österreichs Luftfahrt nicht länger zur Belastung für Reisende und Wirtschaft werden zu lassen.

Quelle: Ryanair Corporate Newsroom



Die Initiative "Rettet den Christkindlmarkt" sieht in der Kritik von Ryanair nach eigener Einschätzung eine Bestätigung ihrer langjährigen Kritik an Peter Hankes Führungsstil. "Wir kritisieren seit Jahren sein Management und seine Problembearbeitung und fordern konkrete und rasche Maßnahmen", so die Initiative.