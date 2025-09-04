Katharina Weninger zur neuen Vorstandsvorsitzende des ZOOM Kindermuseums ernannt

Wien (OTS) -

Der Verein ZOOM Kindermuseum erhält mit Katharina Weninger eine neue Vorstandsvorsitzende. Bedankt von Kulturstadträtin Veronica-Kaup Hasler übergibt die bisherige Vorstandsvorsitzende und ehemalige Landtagsabgeordnete Nicole Berger-Krotsch nach 8 Jahren ihren Vorsitz, sie verbleibt als Vorstandsmitglied im Verein. Katharina Weninger ist Abgeordnete zum Wiener Landtag und Gemeinderat im Ausschuss für Kultur und Wissenschaft, sowie im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales.

Direktorin Andrea Zsutty freut sich auf die Zusammenarbeit mit der neuen Vorstandsvorsitzenden, speziell im Rahmen der Vorbereitungen auf einen zweiten Standort des ZOOM Kindermuseums, der im Jahr 2028 in Wien Floridsdorf eröffnen wird. Dadurch wird sich das Angebot des Kindermuseums nahezu verdoppeln.