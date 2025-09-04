  • 04.09.2025, 14:43:34
  • /
  • OTS0143

Katharina Weninger zur neuen Vorstandsvorsitzende des ZOOM Kindermuseums ernannt

Neue Vorstandsvorsitzende Katharina Weninger, Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, bisher Vorstandsvorsitzende Nicole Berger-Krotsch
Wien (OTS) - 

Der Verein ZOOM Kindermuseum erhält mit Katharina Weninger eine neue Vorstandsvorsitzende. Bedankt von Kulturstadträtin Veronica-Kaup Hasler übergibt die bisherige Vorstandsvorsitzende und ehemalige Landtagsabgeordnete Nicole Berger-Krotsch nach 8 Jahren ihren Vorsitz, sie verbleibt als Vorstandsmitglied im Verein. Katharina Weninger ist Abgeordnete zum Wiener Landtag und Gemeinderat im Ausschuss für Kultur und Wissenschaft, sowie im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales.

Direktorin Andrea Zsutty freut sich auf die Zusammenarbeit mit der neuen Vorstandsvorsitzenden, speziell im Rahmen der Vorbereitungen auf einen zweiten Standort des ZOOM Kindermuseums, der im Jahr 2028 in Wien Floridsdorf eröffnen wird. Dadurch wird sich das Angebot des Kindermuseums nahezu verdoppeln.

Rückfragen & Kontakt

ZOOM Kindermuseum
Christian Smetana
Telefon: +43 1 522 67 48 - 1820
E-Mail: c.smetana@kindermuseum.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright