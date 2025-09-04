  • 04.09.2025, 14:10:33
AVISO PK: Zukunft der Primärversorgung in Österreich – Mo, 08.09.2025, 10:10 Uhr

Europäische Perspektiven und nationale Strategien im Vergleich

Wien (OTS) - 

Im Rahmen der europäischen Primärversorgungskonferenz (EFPC-Conference) 2025 laden die Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) und das European Forum for Primary Care (EFPC) zur Pressekonferenz ein. Im Fokus stehen aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen der österreichischen Primärversorgung im europäischen Kontext. Präsentiert wird zudem der Zwischenbericht zum EU-RRF-Projekt „Attraktivierung und Förderung der Primärversorgung in Österreich“.

Expert:innen aus Politik, Wissenschaft und Praxis diskutieren internationale Best Practices, analysieren die Position Österreichs im europäischen Vergleich und geben Impulse für die Weiterentwicklung der Primärversorgung.

Montag, 08. September 2025, 10:10 – 10:40 Uhr

Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien – Kleiner Festsaal, 1. Stock

Ihre Gesprächspartner:innen:

  • Ulrike Königsberger-Ludwig – Staatssekretärin, BMASGPK
  • Ewout van Ginneken – Director, European Observatory on Health Systems and Policies
  • Herwig Ostermann – Geschäftsführer, GÖG
  • Stephanie Poggenburg – Österreichische Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin (ÖGAM)

Begrüßung: Maria van den Muijsenbergh (Chair EFPC), Moderation: David Wachabauer (GÖG)

Das gesamte Programm der EFPC-Konferenz (Start um 09:00 Uhr) finden Sie unter: https://euprimarycare.org/2025/03/17/efpc-2025-conference-vienna-main-program/

Um Anmeldung zur Pressekonferenz unter kommunikation@goeg.at wird gebeten. Bitte begeben Sie sich zum Haupteingang der Universität Wien (Universitätsring 1). In der Aula befindet sich die Registratur, wo Sie Ihre Akkreditierung erhalten. Bitte nutzen Sie den ausgewiesenen Anmeldeschalter für Medienvertreter:innen.

Der Zwischenbericht zum EU-RRF-Projekt wird vor Ort aufgelegt und ausgeteilt.

Weitere Informationen finden Sie auch unter: https://primaerversorgung.gv.at/

Rückfragen & Kontakt

Gesundheit Österreich GmbH
Christoph Ertl
Telefon: 0676848191407
E-Mail: christoph.ertl@goeg.at
Website: https://www.goeg.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
