- 04.09.2025, 14:00:34
- /
- OTS0134
Aufschwung, Stagnation oder Krise? – Agenda-Austria-Ökonom im Interview mit JAMJAM zum Immobilienmarkt
JAMJAM führt ein Interview mit Dr. Jan Kluge (Agenda Austria) über die Zukunft des Immobilienmarkts und unterstreicht seine Rolle als führende Agentur für Immobilienmarketing.
Mit der Frage „Aufschwung, Stagnation oder Krise?“ rückt JAMJAM im aktuellen Interview die Zukunft des österreichischen Immobilienmarkts in den Fokus. Gesprächspartner ist Dr. Jan Kluge (Agenda Austria), der gemeinsam mit Oliver Schön (CEO JAMJAM) und Philipp Pfeiffer (Business Development JAMJAM) über Zinsen, Baukosten, Eigentumspolitik und die Perspektiven bis 2030 diskutiert.
Das vollständige Interview ist online abrufbar unter:
www.jamjam.at
Als führende Agentur für Immobilienmarketing begleitet JAMJAM seit über 20 Jahren Bauträger, Makler und Entwickler in Österreich und im gesamten DACH-Raum. Das Leistungsspektrum umfasst Branding, Visualisierungen, Websites, Folder, Social-Media- und Google-Ads-Kampagnen sowie AI-gestützte Contentproduktion. Ziel ist es, Immobilienprojekte klar zu positionieren, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und Vermarktungserfolge messbar zu machen.
