SPÖ-Holzleitner/Manninger: Jede Frau hat das Recht auf sexuelle Gesundheit

Wien (OTS) -

„Jede Frau hat das Recht auf sexuelle Gesundheit. Im Mittelpunkt steht dabei die Selbstbestimmung“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger anlässlich des Welttages für sexuelle Gesundheit. Wichtige Maßnahmen sind für die SPÖ-Frauen leistbare Verhütung, mehr Information und Aufklärung und eine breite gesellschaftliche Diskussion zu „Nur ein Ja heißt Ja“. ****

Frauen tragen nach wie vor hauptsächlich die Verantwortung für Verhütung - sie tragen in 50 Prozent der Fälle die finanzielle Last alleine. „Ab Jänner 2026 werden Verhütungsmittel steuerfrei, das ist eine wichtige Maßnahme für mehr Selbstbestimmung. Verhütung darf nicht an den finanziellen Kosten scheitern. Kondome schützen vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Hier geht es auch um Information und Aufklärung“, so Holzleitner.

Die SPÖ-Frauen wollen Frauengesundheit in den Fokus rücken. „Weibliche Sexualität ist noch immer ein Tabuthema. Frauen sind noch immer so vielen Schönheitsidealen ausgesetzt, ihr eigenes Empfinden und ihre Bedürfnisse werden oft in der Berichterstattung ausgespart. Information und Aufklärung bringen uns voran“, so Manninger.

Die SPÖ-Frauen setzen sich für einen gesellschaftlichen Wandel beim Thema einvernehmlichen Sex ein. „Nur ein Ja heißt Ja. In einigen Ländern Europas wie in Schweden und Spanien ist dies bereits gelebte Praxis. Das ist ein sehr guter Ansatz“, so Holzleitner. „Wir wollen all die patriarchalen Bilder, die von der Unterdrückung und Unterwerfung der Frauen leben, überwinden“, so die SPÖ-Frauen unisono. (Schluss) eb/lw