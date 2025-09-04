Ketryx sichert sich 39 Millionen US-Dollar in Series-B-Finanzierungsrunde zur Weiterentwicklung der Compliance-Plattform für die Life Scie

Cambridge, Mass. und Wien (OTS) -

Österreichisch-amerikanische Lösung reduziert Dokumentationsaufwand um 90 % und beschleunigt Update-Zyklen / Standort Wien wird erweitert / Transformation Capital führt Finanzierungsrunde an

Ketryx, die KI-gestützte Compliance-Plattform, die Unternehmen im Bereich Life Sciences dabei unterstützt, sicherere Produkte schneller auf den Markt zu bringen, hat heute eine Series-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 39 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Angeführt wird die Runde von Transformation Capital, mit Beteiligung der bestehenden Investoren wie Lightspeed Venture Partners, E14 Fund des MIT, Ubiquity Ventures und 53 Stations. Damit steigt die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf über 55 Millionen US-Dollar. Vinay Shah, Partner und Gründungsmitglied von Transformation Capital, wird dem Vorstand von Ketryx beitreten.

Ketryx adressiert eine der größten Herausforderungen in den Life Sciences: Die Produktentwicklung soll beschleunigt werden, ohne Abstriche bei Sicherheit oder Compliance. Diese Herausforderung ist durch den zunehmenden Einsatz von KI in regulierten Prozessen und Produkten noch dringlicher geworden.

„Ich habe das letzte Jahrzehnt an der Schnittstelle zwischen KI und Life Sciences gearbeitet und miterlebt, wie sich KI von einem neuen Werkzeug zu einer unverzichtbaren Anwendung für Patienten entwickelt hat", so Erez Kaminski, CEO und Gründer von Ketryx. „Jetzt ist es Zeit, um KI sicher, zuverlässig und praktikabel für regulierte Umgebungen nutzbar zu machen."

Vertrauen führender Medizintechnik- und Fortune 500-Unternehmen

Teams in den Life Sciences stehen unter wachsendem Druck: Sie müssen Innovation vorantreiben und gleichzeitig strengen regulatorischen Anforderungen gerecht werden. Cloud-Technologien und moderne KI-Modelle eröffnen zwar neue Möglichkeiten. Doch viele regulierte Produktentwicklungs-Teams arbeiten noch mit Infrastrukturen, die diesem Tempo nicht standhalten.

Ketryx wurde genau für dieses Spannungsfeld entwickelt: Die Compliance-Plattform ist „AI-nativ" und automatisiert Validierung, Rückverfolgbarkeits- und regulatorische Workflows – einschließlich FDA- und EU-MDR-konformer Dokumentation – über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. So können Unternehmen schneller Produkte auf den Markt bringen und zugleich höchste Sicherheitsstandards einhalten. Kunden berichten von bis zu 90 Prozent weniger Dokumentationsaufwand und über zehnmal schnelleren Update-Zyklen.

„In der Medizintechnik-Branche hängt langfristiger Erfolg davon ab, Innovation mit den hohen Anforderungen an Sicherheit und Compliance in Einklang zu bringen", sagt Bill Hawkins, ehemaliger CEO von Medtronic und neuer Investor bei Ketryx. „Diese Balance war bisher schwer zu erreichen. Die Infrastruktur von Ketryx ermöglicht beides und bietet diesen Standard auf Enterprise-Niveau, deshalb unterstütze ich sie."

Die Plattform ist für große Unternehmen ausgelegt und wird bereits von drei der fünf größten Medizintechnik-Hersteller weltweit eingesetzt. Auch mehrere Fortune-500-Unternehmen und KI-getriebene Firmen wie DeepHealth, Heartflow und Aignostics setzen auf Ketryx. Ketryx bietet so eine Schlüssel-Infrastruktur für die Produktentwicklung in regulierten Branchen.

„Medizintechnik-Teams sind Vorreiter beim Einsatz von KI, um Patientenergebnisse zu verbessern und Produkte auf den Markt zu bringen, die höchsten Sicherheits- und Regulierungsstandards entsprechen", sagt Vinay Shah, Partner und Gründungsmitglied von Transformation Capital. „In unseren Gesprächen mit Fortune-500-Unternehmen und schnell wachsenden Innovatoren wurde immer wieder betont, dass Ketryx beweist: Compliance kann Fortschritt beschleunigen, statt ihn zu bremsen. Wir sind überzeugt, dass Ketryx die Zukunft regulierter Infrastrukturen prägt."

Erez Kaminski ergänzt: „Mit Transformation Capital als führendem Investor gewinnen wir mehr als nur Kapital. Das Team weiß genau, was es braucht, um Healthcare-Technologieunternehmen erfolgreich zu skalieren. Mit dieser Unterstützung treiben wir unsere globale Expansion voran, beschleunigen unsere Produkt-Roadmap und bauen unsere Teams in Österreich und Boston weiter aus."

Innovation ohne Kompromisse

Ketryx will den scheinbaren Widerspruch zwischen Innovation und Sicherheit auflösen. Durch Echtzeit-Dokumentation und -Traceability wird Compliance direkt in den Entwicklungsprozess integriert. So können Produktentwicklungs-Teams Produkte schneller und sicherer auf den Markt bringen.

Über Ketryx

Ketryx verändert den Produktlebenszyklus in den Life Sciences, damit Teams Produkte sicherer und schneller entwickeln können. Drei der fünf größten Medizintechnik-Hersteller weltweit vertrauen bereits auf die Plattform. Ketryx integriert sich in bestehende Tools, automatisiert Dokumentation, schafft Möglichkeiten zur Rückverfolgbarkeit und beschleunigt Update-Zyklen – ohne bestehende Arbeitsabläufe zu unterbrechen. KI-Agenten von Ketryx reduzieren die manuelle Arbeit um 90 Prozent und schließen Compliance-Lücken. So erhöhen sie Geschwindigkeit und Qualität über den gesamten Software- Entwicklungsprozess hinweg.

