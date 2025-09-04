SPÖ-Bezirksvorsteher*innen bestätigen Gerald Bischof als Fraktionssprecher, Michaela Schüchner als Stellvertreterin

Wien (OTS) -

In der heutigen Fraktionssitzung der SPÖ-Bezirksvorsteher*innen wurde Liesinger Bezirksvorsteher Gerald Bischof einstimmig als Fraktionssprecher wiedergewählt. Gleichzeitig bestätigten die Mitglieder einstimmig Michaela Schüchner, Bezirksvorsteherin Penzing, als seine Stellvertreterin.

Gerald Bischof, der seit vielen Jahren für Liesing Verantwortung trägt, betont die Bedeutung von Zusammenhalt und Kooperation: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen meiner Kolleg*innen. Wir werden weiterhin für lebenswerte Bezirke arbeiten und die Lebensqualität in unserer Stadt Wien für alle Wiener*innen stetig verbessern.“

Michaela Schüchner hebt hervor: „Es ist eine große Freude, diese Aufgabe gemeinsam mit Gerald Bischof ausführen zu dürfen. Wir werden die Bezirke eng miteinander vernetzen, die Anliegen der Wiener*innen auch weiterhin ernst nehmen und konstruktiv für Wien handeln.“

Gemeinderat Josef Taucher, SPÖ Klubvorsitzender im Wiener Rathaus, zeigt sich erfreut über die Wahl: „Mit der Wiederwahl von Gerald Bischof als Fraktionssprecher und der Bestätigung von Michaela Schüchner als Stellvertreterin setzt die SPÖ-Bezirksvorsteher*innenfraktion ein deutliches Zeichen: Wien bleibt eine Stadt, in der Zusammenarbeit, Zusammenhalt und Lebensqualität Hand in Hand gehen. Wir in Wien arbeiten jeden Tag daran, die Stadt noch lebenswerter zu machen. Gemeinsam mit den Bezirksvorsteher*innen setzen wir uns für eine Politik der Solidarität und für die Wiener*innen ein.“ (Schluss) sh