  • 04.09.2025, 12:58:04
  • /
  • OTS0124

SPÖ-Bezirksvorsteher*innen bestätigen Gerald Bischof als Fraktionssprecher, Michaela Schüchner als Stellvertreterin

Einstimmige Wiederwahl von Gerald Bischof und Michaela Schüchner stärkt Zusammenhalt und Zusammenarbeit der SPÖ-Bezirksvorsteher*innen.

Wien (OTS) - 

In der heutigen Fraktionssitzung der SPÖ-Bezirksvorsteher*innen wurde Liesinger Bezirksvorsteher Gerald Bischof einstimmig als Fraktionssprecher wiedergewählt. Gleichzeitig bestätigten die Mitglieder einstimmig Michaela Schüchner, Bezirksvorsteherin Penzing, als seine Stellvertreterin.

Gerald Bischof, der seit vielen Jahren für Liesing Verantwortung trägt, betont die Bedeutung von Zusammenhalt und Kooperation: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen meiner Kolleg*innen. Wir werden weiterhin für lebenswerte Bezirke arbeiten und die Lebensqualität in unserer Stadt Wien für alle Wiener*innen stetig verbessern.“

Michaela Schüchner hebt hervor: „Es ist eine große Freude, diese Aufgabe gemeinsam mit Gerald Bischof ausführen zu dürfen. Wir werden die Bezirke eng miteinander vernetzen, die Anliegen der Wiener*innen auch weiterhin ernst nehmen und konstruktiv für Wien handeln.“

Gemeinderat Josef Taucher, SPÖ Klubvorsitzender im Wiener Rathaus, zeigt sich erfreut über die Wahl: „Mit der Wiederwahl von Gerald Bischof als Fraktionssprecher und der Bestätigung von Michaela Schüchner als Stellvertreterin setzt die SPÖ-Bezirksvorsteher*innenfraktion ein deutliches Zeichen: Wien bleibt eine Stadt, in der Zusammenarbeit, Zusammenhalt und Lebensqualität Hand in Hand gehen. Wir in Wien arbeiten jeden Tag daran, die Stadt noch lebenswerter zu machen. Gemeinsam mit den Bezirksvorsteher*innen setzen wir uns für eine Politik der Solidarität und für die Wiener*innen ein.“ (Schluss) sh

Rückfragen & Kontakt

Sarah Hierhacker, MA
Wiener Landtags- und Gemeinderatsklub der SPÖ
Mediensprecherin
Leitung Medien- & Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 01 4000 81923
E-Mail: sarah.hierhacker@spw.at
Website: https://www.rathausklub.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | DS1

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright