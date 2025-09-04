Vortrag im ORF Vorarlberg: „Mit dem Alter alt werden – Gewinn oder Verlust“

Wien (OTS) -

Der ORF Vorarlberg lädt gemeinsam mit der Telefonseelsorge Vorarlberg zum Vortrag ins ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn. Diplompädagoge, Gerontologe und Autor Erich Schützendorf reflektiert zentrale Fragen und Aspekte des Älterwerdens. Seiner Ansicht nach gilt es, die Qualitäten des Alters und des hohen Alters zu entdecken und deren Anerkennung einzufordern.

Fundierte Antworten auf bewegende Fragen

Erich Schützendorf ist 75 Jahre alt. Er beschäftigt sich seit mehr als fünf Jahrzehnten intensiv mit dem Thema Älterwerden, dem Alter und den Erfahrungen älterer Menschen. In seinem Vortrag fragt er: Bedeuten Minderungen und Abbau nur Verlust? Kann man sich auf bevorstehende Einschränkungen einstellen? Welche besondere Qualität bringt das Alter mit sich? Wie gelingt ein selbstbestimmtes Älterwerden?

„Focus – Themen fürs Leben“ auf ORF Radio Vorarlberg und als Podcast

Den Vortrag „Mit dem Alter alt werden – Gewinn oder Verlust“ gibt es nachzuhören am Samstag, 4. Oktober 2025, in der Radiosendung „Focus – Themen fürs Leben“ in ORF Radio Vorarlberg (jeden Samstag 13.00 bis 14.00 Uhr) und als Podcast unter sound.ORF.at/podcast/vbg.