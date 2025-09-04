Termine am 5. September in der Rathauskorrespondenz

Änderungen vorbehalten

Wien (OTS) - 10.00 Uhr, Mediengespräch zur Eröffnung der Sport Arena Wien mit Finanzstadträtin Barbara Novak, Sportstadtrat Peter Hacker und Klubobfrau Selma Arapović (2., Sport Arena Wien, Stephanie-Endres-Straße 3)

14.00 Uhr, Öffentliche Sitzung des Gemeinderatsausschusses für Petitionen (1., Rathaus, Volkshalle) (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Rathauskorrespondenz

Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in,

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

Telefon: 01 4000-81081

E-Mail: dr@ma53.wien.gv.at

Website: https://presse.wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK