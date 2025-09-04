- 04.09.2025, 12:00:34
- /
- OTS0111
Termine am 5. September in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
10.00 Uhr, Mediengespräch zur Eröffnung der Sport Arena Wien mit Finanzstadträtin Barbara Novak, Sportstadtrat Peter Hacker und Klubobfrau Selma Arapović (2., Sport Arena Wien, Stephanie-Endres-Straße 3)
14.00 Uhr, Öffentliche Sitzung des Gemeinderatsausschusses für Petitionen (1., Rathaus, Volkshalle)
(Schluss)
Rückfragen & Kontakt
Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in,
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: dr@ma53.wien.gv.at
Website: https://presse.wien.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK