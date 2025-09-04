  • 04.09.2025, 12:00:07
FPÖ – Krauss: Fehlende Integrationspflicht ist das wahre Problem

Sprachstandtests und Deutschkurse ab dem 3. Lebensjahr statt Kindergarten-Placebo

Wien (OTS) - 

„Ein weiteres verpflichtendes Kindergartenjahr ab dem dritten Lebensjahr wird die massiven Sprachdefizite nicht beseitigen. Was Ludwig und die NEOS hier verkaufen, ist reine Augenwischerei“, kritisiert der Wiener FPÖ-Klubobmann und Bildungssprecher Maximilian Krauss.

Die Realität zeigt, dass das Problem nicht im Kindergarten liegt: „Ein Großteil der außerordentlichen Schüler in der ersten Klasse ist in Wien geboren und trotzdem fehlt es an Deutschkenntnissen. Das ist ein klarer Beweis für die fehlende Integrationspflicht und mangelnde Sprachförderung in den Familien.“

Die FPÖ fordert daher verpflichtende Sprachstandtests ab dem dritten Lebensjahr, verpflichtende Deutschkurse für Kinder und Eltern sowie klare Sanktionen bei Verweigerung. „Alles andere bleibt ein Placebo, das die Probleme nur verschiebt“, betont Krauss.

