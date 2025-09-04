FPÖ – Schnedlitz an Gödl und Marchetti: „ÖVP im Panikmodus, um vom erfolgreichen Sommergespräch Herbert Kickls abzulenken!“

Wien (OTS) -

Nach den peinlichen Auftritten von ÖVP-Obmann Stocker und dem erfolgreichen oe24-Sommergespräch von FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl, das in den ersten 11 Stunden nach Veröffentlichung mehr Aufrufe generiert hat, als alle anderen Sommergespräche der übrigen Parteispitzen zusammen, versuche die ÖVP in einer „peinlichen Panikreaktion“ vom eigenen Scherbenhaufen abzulenken, so FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz und weiter: „Es ist besonders verwerflich, dass sich die ÖVP hierzu ausgerechnet des Innenministeriums bedient, das aus den Skandalen und Sicherheitsproblemen gar nicht mehr herauskommt. Liebe ÖVP: Das Innenministerium ist kein Parteiapparat der Volkspartei!"

„Die ÖVP missbraucht hier offen das Innenministerium, um offenbar wieder einmal in mit einer an den Haaren herbeigezogenen Geschichte von ihrem eigenen Totalversagen abzulenken. Dieses Schmutzkübel-Theater ist an Peinlichkeit kaum zu überbieten und zeigt nur, wie blank die Nerven bei den Schwarzen liegen“, so Schnedlitz. Bei den erfundenen Vorwürfen handle es sich um eine bewusste Tatsachenverdrehung: „Hier wird die Realität komplett auf den Kopf gestellt. Es ging damals darum, für die Mitarbeiter der Meldestelle Rechtssicherheit zu schaffen, damit diese ihre enorm wichtige Arbeit im Kampf gegen Kindesmissbrauch ohne die ständige Angst vor strafrechtlicher Verfolgung fortsetzen können. Dass die ÖVP nun aus dieser Schutzmaßnahme einen Angriff konstruiert, ist der Gipfel der Heuchelei und eine Verhöhnung aller, die sich für den Schutz unserer Kinder einsetzen. Dass hier auch das Innenministerium für ÖVP-Spielchen und die bewusste Verbreitung von Fake-News missbraucht wird, macht den Innenminister rücktrittsreif. Jeder Bürger, aber auch Journalist sieht mittlerweile den offensichtlich parteipolitischen Missbrauch, der hier nahezu täglich offenkundig wird“, erklärte Schnedlitz.

Für den FPÖ-Generalsekretär sei es geradezu grotesk, dass ausgerechnet die ÖVP versuche, sich als Sicherheitspartei aufzuspielen. „Wir reden hier von einer Partei, deren Klubobmann sich in Kürze wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht verantworten muss. Wir reden von der Partei, deren Innenminister die Hauptverantwortung für die katastrophalen Massenzuwanderungswellen 2015 und 2022 tragen, die unser Land nachhaltig destabilisiert haben. Von den nicht enden wollenden Skandalen im ‚schwarzen Sumpf‘ der Ministerien bis hin zur totalen Zerstörung unseres Wohlstands durch die aktuelle Verlierer-Koalition – die ÖVP ist der Inbegriff des Systemversagens, das unser Land an den Abgrund führt“, so Schnedlitz.

Die uninformierten Ausritte der Herren Marchetti und Gödl seien nichts weiter als das peinliche Eingeständnis der eigenen Inhaltsleere und der großen Angst vor einem erfolgreichen Sommergespräch. Abschließend stellte Schnedlitz klar: „Die Österreicher durchschauen dieses billige Spiel. Während die ÖVP in Panik verfällt und mit Dreck wirft, arbeitet Herbert Kickl an einem Plan für eine sichere Zukunft Österreichs. Die Menschen sollen vom Sommergespräch abgelenkt werden, weil sogar die ÖVP weiß, dass immer mehr Österreicherinnen und Österreicher, die Herbert Kickl zuhören, erkennen, dass er im Vergleich zur Verlierer-Ampel am richtigen Weg ist: Nämlich an der Seite der Menschen!“