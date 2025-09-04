Antenne Kärnten feiert mit JOSH. am Dreiländereck das höchstgelegene Studiokonzert

Klagenfurt (OTS) -

Gipfel statt Bühne, Panorama statt Scheinwerfer: Antenne Kärnten hat Chartstürmer JOSH. dorthin gebracht, wo ihn noch niemand erlebt hat – auf über 1.500 Metern Seehöhe am Dreiländereck.

Keine Halle, kein Club, kein Saal – diesmal hieß es: Rauf auf den Berg! Am 3. September 2025 verwandelte sich die Bergstation am Dreiländereck in Kärnten in eine Konzertlocation, wie es sie so noch nie gegeben hat. Chartstürmer JOSH. wurde von Antenne Kärnten kurzerhand vom Chart- zum Gipfelstürmer gemacht – und lieferte für Antenne-Kärnten-Hörer:innen ein Studiokonzert mitten im Grünen auf über 1.500 Metern Seehöhe.

Gewinner:innen aus dem Antenne Kärnten Club und Partner:innen des Senders konnten das exklusive Konzert hautnah erleben. Schon die Anreise war Teil des Erlebnisses: Mit der Bergbahn ging es aufs Dreiländereck, wo die Gäste nicht nur den Ausblick, sondern auch die besondere Atmosphäre genießen konnten. Statt Neonlichtern gab’s Natur, statt Hallenluft frische Bergbrise – und mittendrin ein Künstler, der alle in seinen Bann zog. Ein musikalisches Abenteuer zwischen Panorama und Power, das niemand so schnell vergessen wird.

Ob mit Blick nach Italien, Slowenien oder Österreich, die Kulisse am Dreiländereck war spektakulär, die Stimmung elektrisierend und JOSH. in absoluter Höchstform. „Vielen, vielen Dank an alle, die da waren, für dieses wunderbare Konzert. So etwas habe ich selten erlebt – hier oben am Dreiländereck, so hoch, mit dieser einzigartigen Atmosphäre. Es war ein wunderschöner Konzertnachmittag“, so der Sänger.

Exklusiv statt reguläres Konzertticket: Mit dabei waren nur Antenne Kärnten Clubmitglieder und ausgewählte Partner:innen. Ein Erlebnis, das man nicht kaufen kann, sondern nur gemeinsam mit Antenne Kärnten gewinnt. Damit sagt Antenne Kärnten Danke an seine Community und zeigt einmal mehr: Radio kann weit mehr als nur klingen – es bewegt, verbindet und überrascht.

„Ein Konzert über den Wolken – das zeigt, was passiert, wenn man Radio neu denkt. Wir wollen unseren Hörer:innen immer wieder besondere Erlebnisse schenken. Heute haben wir gemeinsam mit JOSH. und unseren Partnern einen Gipfel erreicht – im wahrsten Sinn“, so Manuel Krispl, Prokurist und Head of Marketing & Digital Antenne Kärnten.

„Radio lebt von Emotionen – und genau die haben wir heute am Berg gespürt. Die Nähe zwischen Künstler und Publikum war intensiver als in jeder Konzerthalle. Es sind solche Momente, die Antenne Kärnten einzigartig machen.“, ergänzt Timm Bodner, Prokurist und Programmchef Antenne Kärnten.

Auch „Bergherr“ Andreas Blüm war begeistert: „Das Dreiländereck ist ein besonderer Ort, wo Grenzen verschwinden und Menschen zusammenkommen. Dass hier nun auch ein Konzert in dieser Form stattfinden konnte, zeigt, wie vielseitig unsere Bergstation ist. Es war ein Tag, der in Erinnerung bleibt.“

Mit der Berg-Edition schreibt Antenne Kärnten ein weiteres Kapitel seiner „Studiokonzert-Reihe“: außergewöhnlich, exklusiv und immer ein Stück näher dran an den Stars. Alle Bilder, Videos und Highlights gibt’s auf antenne.at sowie auf den Social-Media-Plattformen von Antenne Kärnten.