SWV NÖ-Thomas Schaden zum Konjunkturpaket der Bundesregierung: „Auf die kleinen Betriebe darf nicht vergessen werden!“

Nur mit echten Verbesserungen für kleine Betriebe wird das Paket wirksam

St.Pölten (OTS) - 

„Wir begrüßen es sehr, dass die Regierung den Investitionsfreibetrag auf 20% erhöht und endlich auch beim Breitbandausbau nachlegt. Das sind wichtige Schritte für die Wettbewerbsfähigkeit unserer kleinen Betriebe“, sagt Thomas Schaden, der Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes (SWV) NÖ. „Aber: Dieses Konjunkturpaket ist nicht der große Wurf als das es präsentiert wird – denn ein Großteil der sogenannten Wirtschaftsmilliarde war ohnehin bereits im Budget inkludiert.“

„Trotzdem – es ist ein kleiner Anstoß, und entscheidend ist jetzt, dass die Maßnahmen rasch umgesetzt werden“, verlangt Schaden. „Denn gerade beim Breitbandausbau warten nicht nur die Unternehmer:innen darauf, dass Worten endlich Taten folgen. Papier allein schafft noch keine bessere Infrastruktur.“

Einen großen Kritikpunkt gibt es aus Sicht von Thomas Schaden: „Vom Industriestrombonus wird ausschließlich die sogenannte energieintensive Großindustrie profitieren. Kleine und mittlere Betriebe, die genauso unter den hohen Energiekosten leiden, werden davon nichts haben. Das ist ungerecht und sollte in der Umsetzung nochmals neu durchdacht werden!“

Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband Niederösterreich (SWV NÖ)
3100 St. Pölten, Niederösterreich-Ring 1a
Tel. 02742 2255 444 oder 0664 411 83 94
noe@wirtschaftsverband.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WVO

