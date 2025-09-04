  • 04.09.2025, 11:22:07
  • /
  • OTS0098

Österreich wird Teil der europäischen Forschungsinfrastruktur für naturkundliche Sammlungen - Distributed System of Scientific Collections

Einladung zur Pressekonferenz mit Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner

OSCA-Arbeitssituation im NHM Wien
Wien (OTS) - 

Einladung zur Pressekonferenz am Donnerstag, dem 11. September 2025, um 09.00 Uhr in den Vortragssaal des NHM Wien
(Einlass: ab 08.30 Uhr über den Haupteingang des NHM Wien, Maria-Theresien-Platz)

Forschungsinfrastrukturen sind das Rückgrat wissenschaftlicher Innovation – und in einer digitalen Welt Motor gesellschaftlicher Entwicklung.
Die Digitalisierung naturwissenschaftlicher Sammlungen erschließt neues Wissen, verbindet Österreichs materielles Erbe mit modernsten Datenstandards und macht unser kulturelles und wissenschaftliches Gedächtnis global sichtbar und nutzbar – für Forschung, Politik und Gesellschaft.

Investitionen in leistungsfähige Infrastrukturen wie OSCA (Open Scientific Collections Austria) und DiSSCo (Distributed System of Scientific Collections) sichern Österreichs Position im Europäischen Forschungsraum (ERA). Sie ermöglichen vernetzte Spitzenforschung nach FAIR-Prinzipien, schaffen Grundlagen für Innovation und machen unser Wissen offen, zugänglich und zukunftsfähig. Nur mit der Verknüpfung von Sammlungen bzw. Daten können wir globale Herausforderungen wie Biodiversitätsverlust und Klimawandel evidenzbasiert meistern – und das Wissen für kommende Generationen bewahren.

Das Ziel ist es, einen vollständigen digitaler Katalog der österreichischen Sammlungen, d. h. 100% Inventarisierung aller biologischen (botanischen, zoologischen), erdwissenschaftlichen (paläontologischen, geologischen, mineralogischen, extraterrestrischen) und anthropologischen Sammlungsobjekte zu erreichen. Darüber hinaus sollen von ausgewählten Objekten 2D-, in wenigen Fällen 3D-, -Digitalisate angefertigt werden. Für diese strategischen Ziele ist ein enormer Digitalisierungsaufwand notwendig.

Die Redner*innen sind:

  • Dr. Katrin Vohland, Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin, NHM Wien

  • Eva-Maria Holzleitner, BSc, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF)

  • Mag. Heimo Rainer, Projektleiter von OSCA und Direktor der Botanischen Abteilung, NHM Wien

  • Dr. Robert Lindner, Direktor, Haus der Natur in Salzburg

  • Dr. Ronald Maier, Vizerektor für Digitalisierung und Wissenstransfer, Universität Wien

  • Dr. Dimitris Koureas, Managing Director des Naturalis Biodiversity Center in Leiden (NL) und Executive Director der paneuropäischen Forschungsinfrastruktur DiSSCo

Mit der Bitte um Anmeldung (nur bei Zusage) unter: irina.kubadinow@nhm.at

Rückfragen & Kontakt

Naturhistorisches Museum Wien
Mag. Irina Kubadinow
Telefon: + 43 (1) 521 77 DW 410
E-Mail: irina.kubadinow@nhm.at
Website: https://www.nhm.at/irina_kubadinow

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NHM

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright