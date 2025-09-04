Travel Training Center (TTC) erweitert Geschäftsführung und startet mit neuem Seminarprogramm in den Herbst

Wien (OTS) -

Die TTC Unternehmensberatung GmbH, Tochter der Europäischen Reiseversicherung, startet mit erweitertem Führungsteam und neuem Schulungsprogramm in den Herbst.

Mit Isabelle Fleury und Kevin Radinger verstärken zwei erfahrene Persönlichkeiten die Geschäftsführung rund um Christian Wildfeuer, der das Unternehmen bereits seit 2014 erfolgreich leitet.

„ Nach 25 erfolgreichen Jahren richten wir den Blick nach vorn: Mit Isabelle Fleury und Kevin Radinger gewinnen wir zwei ausgewiesene Fachkräfte, die das TTC strategisch und operativ weiterentwickeln werden “, so Christian Wildfeuer, Geschäftsführer der TTC Training Center Unternehmensberatung GmbH.

Isabelle Fleury bringt über 30 Jahre Erfahrung in der Touristik und Reiseversicherung mit. Nach ihrer Tätigkeit in Reisebüros und Reiseveranstaltern wechselt sie vor 24 Jahren zur Europäischen Reiseversicherung, wo sie seit 2012 das Vermittler-Management leitet. Seit dem 29. Januar 2025 ist sie Geschäftsführerin der TTC Training Center Unternehmensberatung GmbH.

„ Nicht nur das Reiseverhalten ändert sich. Auch die Mitarbeiter_innen in den Reisebüros müssen am Puls der Zeit bleiben. Mit dem neuen Kursprogramm setzt das TTC genau da an. Denn geschultes Personal ist selbstbewusster, kann besser beraten und erzielt mehr Abschlüsse und zufriedenere Kund_innen “, ist Isabelle Fleury, Geschäftsführerin der TTC Training Center Unternehmensberatung GmbH, überzeugt.

Kevin Radinger, MBA ist seit über einem Jahrzehnt in der Assistance und Reiseversicherung tätig und verantwortet seit 2019 die Marketing- und Vertriebsagenden der Europ Assistance. Seit Jahresbeginn ist er Vertriebsleiter der Europäischen Reiseversicherung und seit 23. Mai 2025 komplettiert er als Geschäftsführer das neue Führungstrio der TTC Training Center Unternehmensberatung GmbH.

„ Ich freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, gemeinsam mit dem Team die Erfolgsgeschichte des TTC weiterzuschreiben “, Kevin Radinger, Geschäftsführer der TTC Training Center Unternehmensberatung GmbH.

Auch im Back Office gibt es personelle Verstärkung: Neben dem langjährigen Ansprechpartner Christian Widerna unterstützen Desiree Luif und Christopher Büchler das Team des Travel Training Center.

Elf neue Seminare ergänzen das Schulungsangebot

Mit dem neuen Herbstprogramm setzt das TTC gezielt auf Persönlichkeitsentwicklung und Resilienz – zentrale Kompetenzen für den Berufsalltag im Reisebüro. Insgesamt elf neue Seminare bereichern das Programm, das auch weiterhin auf die erfolgreichen Trainings rund um Reise- und Tourismusrecht, Verkaufsstrategien und Künstliche Intelligenz setzt.

Anmeldungen zu den Seminaren sind ab sofort unter www.ttc.at/seminare möglich.

ÜBER DAS TTC

Die TTC Training Center Unternehmensberatung GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Europäischen Reiseversicherung AG und wurde im Jahr 2000 als Ausbildungsplattform für Reisebüros gegründet. Sie ist ein Weiterbildungsinstitut, das touristische Unternehmen bei der Wissens- und Persönlichkeitsentwicklung ihrer Mitarbeiter_innen im Reisevertrieb unterstützt. Dabei setzt das TTC auf relevante Themen, erfahrene Trainer_innen und Expert_innen aus der Praxis. Das praxisnahe Trainingsangebot wird jährlich von rund 1.300 Teilnehmer_innen genutzt.