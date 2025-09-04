  • 04.09.2025, 11:08:32
Aviso PK Grüne Wien am 8.9.: Wiener Errungenschaften unter Druck – Grüne geben Ausblick auf politisch heißen Herbst

Wien (OTS) - 

Thema: Die Mindestsicherung wird gekürzt, das 365-Euro-Ticket zerstört – die Stadtregierung rüttelt an den klimasozialen Grundpfeilern Wiens. Im Vorfeld ihrer Klubklausur laden die Grünen Wien zur Pressekonferenz mit Ausblick auf die politischen Schwerpunktsetzungen im Herbst.

Pressekonferenz mit:
Judith Pühringer, Parteivorsitzende Grüne Wien
Peter Kraus, Parteivorsitzender Grüne Wien
Georg Prack, Klubobmann Grüne Wien

Zeit: Montag, 8. September 2025, 10:00 Uhr
Ort: Grüner Klub im Rathaus, Ecksalon, Rathaus Stiege 8, HP, Top 104, Friedrich-Schmidt-Platz 1, 1010 Wien

Rückfragen & Kontakt

Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: presse.wien@gruene.at
Website: https://wien.gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GKR

