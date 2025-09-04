  • 04.09.2025, 11:03:33
Alland: Sanierung der Stützmauer entlang der Landesstraße L 110

Hochwasserschäden behoben

St. Pölten (OTS) - 

Im Gemeindegebiet von Alland entlang der Landesstraße L 110 waren auf einer Länge von 240 Metern, von Kilometer 54,56 bis Kilometer 54,8, nach dem Hochwasserereignis im September 2024 umfangreiche Sanierungsarbeiten an einer Stützmauer erforderlich. Die Bauarbeiten zur Böschungssanierung wurden von der Firma Strabag in Rastenfeld in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region ausgeführt. Die Gesamtkosten für die Sanierungsmaßnahmen in Höhe von rund 450.000 Euro werden vollständig vom Land Niederösterreich getragen.

Die starken Unwetter Mitte September 2024 verursachten vielfältige Schäden an der Stützmauer entlang der L110 im genannten Abschnitt. Die Fugen der Mauer sowie die Entwässerung der Straße waren ebenfalls mangelhaft. Um weitere Schäden zu vermeiden und alle Sicherheitseinrichtungen auf den aktuellen Stand zu bringen, hat der NÖ Straßendienst eine Generalinstandsetzung der Stützmauer beschlossen.

Im Vorfeld der Baumaßnahmen erstellte der NÖ Straßendienst gemeinsam mit einem Statiker ein entsprechendes Sanierungskonzept. Als erste Maßnahme wurde der Mauersockel durch einen Betonvorsatz befestigt. Anschließend wurden die Fugen erneuert und ein Randbalken bzw. Gesims über die gesamte Länge hergestellt. Abschließend wurden das Bankett befestigt sowie eine Leitschiene als Rückhaltesystem errichtet.

