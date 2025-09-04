Teach for Austria an Wiener Kindergärten: Quereinstieg wird stärker gefördert

Wien (OTS) -

Die Stadt Wien ermöglicht 23 Teach for Austria-Fellows den Quereinstieg im Kindergarten. Die Förderung ist eine Investition in die elementare Bildung, um chancenbenachteiligten Wiener Kindern – bis zum Beginn der Schulpflicht – ein vielfältiges Angebot zur Steigerung des Interesses und Verständnisses zu vermitteln.

Bildungsstadträtin Bettina Emmerling betont die Wichtigkeit des Programms: „Wir stärken den Kindergarten als attraktives Arbeitsfeld, in dem viel bewirkt werden kann: Quereinstiege und Diversifizierung sind dabei sehr wichtig. Kinder werden auf einen gelungenen Start in der Schule vorbereitet, denn sie werden beim Erwerb von Bildungskompetenzen, insbesondere durch Stärkung von Selbst- und Sozialkompetenz, sowie von kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten unterstützt.“

Klara Landrichinger, Leitung Training, Coaching und Programmentwicklung für Elementarbildung bei Teach For Austria: „Teach For Austria Fellows setzten sich gemeinsam mit dem pädagogischen Team im Kindergarten für mehr Bildungsfairness ein. Durch ihre unterschiedlichen Studienhintergründe und Vorerfahrungen können Sie als Impulsgeber*innen neue Perspektiven zu den Kindern bringen. In ihrer Rolle tragen sie zur Weiterentwicklung des Standortes bei und sind maßgeblich daran beteiligt, benachteiligten Kindern einen erfolgreichen Bildungsweg und Schulstart zu ermöglichen."

Ziel des Einsatzes von Teach For Austria Fellows in elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen ist es, die Lern- und Entwicklungschancen von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren nachhaltig zu erweitern. Außerdem werden Bildungseinrichtungen gestärkt und Angebote mit Breitenwirkung im Bereich der elementaren Bildung weiterentwickelt. Besonders qualifizierte Fellows aus dem Jahr 2023 sollen die Möglichkeit bekommen, innerhalb eines dritten Einsatzjahres ihren Fokus auf Standortentwicklung zu legen.

Die Einsatzzeit der Fellows erstreckt sich über die Dauer von zwei Jahren. Das Programm wird durch eine Programmleitung und Trainier*innen begleitet. Teach for Austria plant den Einsatz der Fellows an Standorten der Wiener Kinderfreunde, St. Nikolausstiftung und der Vereinigung katholischer Kindertagesheime.