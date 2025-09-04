  • 04.09.2025, 10:52:02
Entfessle Dein Spiel: Thunderobots episches IFA 2025-Debüt!

Qingdao, China (OTS) - 

Mach Dich bereit für das nächste Level des Gamings! Auf der IFA 2025 in Berlin präsentiert Thunderobot seine neuesten High-Performance-Gaming-Laptops sowie ein vollständiges Ökosystem innovativer Peripheriegeräte.

Wir zeigen nicht nur Produkte - wir schaffen ein intelligentes, immersives Gaming-Erlebnis für alle Spielerinnen und Spieler.

Besuche uns vom 5. bis 9. September im Messegelände Berlin, Deutschland, und erlebe bahnbrechende Gaming-Technologien - und entdecke mit uns die grenzenlosen Möglichkeiten des Spielens von morgen!

Rückfragen & Kontakt

Kontakt:
Matt Chan
Tel.: 0086 532-80991100
E-Mail: mattchan@thunderobot.com

