FPÖ – Belakowitsch zu Statistik Austria: „ÖVP, SPÖ und NEOS treiben Österreich in Arbeitslosigkeit, Teuerung und soziale Unsicherheit“

Wien (OTS) -

Laut aktueller Erhebung der Statistik Austria ist die Arbeitslosigkeit in Österreich im zweiten Quartal 2025 massiv angestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal erhöhte sie sich um 12,4 Prozent, womit insgesamt 261.100 Personen auf Arbeitssuche waren. Die nicht saisonbereinigte Arbeitslosenquote stieg gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent. „Diese Daten sind erschreckend und zeigen unmissverständlich, dass unter dieser schwarz-rot-pinken Regierung die Arbeitslosigkeit in Österreich auch weiterhin ungebremst in die Höhe getrieben wird“, so heute die freiheitliche Sozialsprecherin und FPÖ-Klubobmannstellvertreterin NAbg. Dagmar Belakowitsch zum aktuellen Bericht der Statistik Austria.

„Diese trostlose Situation ist ein einziges Armutszeugnis für diese Verliererampel und bestätigt klar, dass wir es mit politischen Entscheidungsträgern zu tun haben, bei denen von Brüssel bis Wien reiner Dilettantismus herrscht. Das tägliche Leben wird für die österreichische Bevölkerung zunehmend zum Luxusgut. Und obendrein will ÖVP-Kanzler Stocker unseren Pensionistinnen und Pensionisten lediglich eine Pensionserhöhung von zwei Prozent zugestehen. Schon eine solche Ankündigung ist nicht nur unsozial, sondern schlicht unmenschlich. ÖVP-Kanzler Stocker, SPÖ-Vizekanzler Babler und NEOS-Chefin Meinl-Reisinger haben weder Konzepte noch Ideen und keinerlei Perspektiven für die Zukunft sowie Null Antworten auf die derzeitigen Probleme in unserem Land“, stellte Belakowitsch klar.

„Hinzu kommt noch, dass ÖVP, SPÖ und NEOS völlig außerstande sind, echten Wohlstand zu schaffen und einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung einzuleiten, um die hausgemachte Inflation endlich zu stoppen. Gerade die Ärmsten im Land und die vielen Arbeitslosen können sich gegen die Teuerung am wenigsten wehren. Ihre Ersparnisse und ihre Kaufkraft werden von der hohen Inflation regelrecht aufgefressen. Daher braucht es jetzt dringend echte Maßnahmen, um diese sozial- und wirtschaftspolitische Talfahrt endlich zu beenden“, forderte die FPÖ-Sozialsprecherin.