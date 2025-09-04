- 04.09.2025, 10:46:32
- /
- OTS0083
AVISO 11.09. Online-PG GLOBAL 2000: Österreichs Müllproblem - Wege aus der Wegwerf-Spirale
In Österreich hat sich das Abfallaufkommen pro Person in nur 30 Jahren fast verdoppelt - Tendenz stark steigend. Wie bekommen wir das Müllproblem in den Griff und schaffen den Ausweg aus der Wegwerf-Spirale? Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 hat dazu eine aktuelle Faktensammlung erstellt, die von Ökonomin Sigrid Stagl und Ressourcen-Sprecherin Anna Leitner präsentiert wird.
Donnerstag, 11.September um 9:30 via Zoom.
Es berichten:
- Anna Leitner, Autorin der Faktensammlung und Sprecherin für Ressourcen und Lieferketten, GLOBAL 2000
- Sigrid Stagl, Wissenschaftlerin des Jahres 2024, Wirtschaftsuniversität Wien
Hier geht’s zum Pressegespräch:
https://us02web.zoom.us/j/85150956640?pwd=ovuij5WpwziIeYqthREgMu6zeV8sf2.1
Meeting ID: 851 5095 6640
Passcode: 453978
Rückfragen & Kontakt
Anna Leitner, Ressourcen-Sprecherin GLOBAL 2000, +43 699 142000 22 ,
anna.leitner@global2000.at
Christoph Gerhardt, Pressesprecher GLOBAL 2000, +43 699 142000 26 ,
christoph.gerhardt@global2000.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GLL