AVISO 11.09. Online-PG GLOBAL 2000: Österreichs Müllproblem - Wege aus der Wegwerf-Spirale

In Österreich hat sich das Abfallaufkommen pro Person in nur 30 Jahren fast verdoppelt - Tendenz stark steigend. Wie bekommen wir das Müllproblem in den Griff und schaffen den Ausweg aus der Wegwerf-Spirale? Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 hat dazu eine aktuelle Faktensammlung erstellt, die von Ökonomin Sigrid Stagl und Ressourcen-Sprecherin Anna Leitner präsentiert wird.

Donnerstag, 11.September um 9:30 via Zoom .

Es berichten:

Anna Leitner, Autorin der Faktensammlung und Sprecherin für Ressourcen und Lieferketten, GLOBAL 2000

Sigrid Stagl, Wissenschaftlerin des Jahres 2024, Wirtschaftsuniversität Wien

Hier geht’s zum Pressegespräch:

https://us02web.zoom.us/j/85150956640?pwd=ovuij5WpwziIeYqthREgMu6zeV8sf2.1

Meeting ID: 851 5095 6640

Passcode: 453978