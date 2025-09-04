  • 04.09.2025, 10:46:32
  • /
  • OTS0083

AVISO 11.09. Online-PG GLOBAL 2000: Österreichs Müllproblem - Wege aus der Wegwerf-Spirale

Wien, am 04.September (OTS) - 

In Österreich hat sich das Abfallaufkommen pro Person in nur 30 Jahren fast verdoppelt - Tendenz stark steigend. Wie bekommen wir das Müllproblem in den Griff und schaffen den Ausweg aus der Wegwerf-Spirale? Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 hat dazu eine aktuelle Faktensammlung erstellt, die von Ökonomin Sigrid Stagl und Ressourcen-Sprecherin Anna Leitner präsentiert wird.

Donnerstag, 11.September um 9:30 via Zoom.

Es berichten:

  • Anna Leitner, Autorin der Faktensammlung und Sprecherin für Ressourcen und Lieferketten, GLOBAL 2000
  • Sigrid Stagl, Wissenschaftlerin des Jahres 2024, Wirtschaftsuniversität Wien

Hier geht’s zum Pressegespräch:

https://us02web.zoom.us/j/85150956640?pwd=ovuij5WpwziIeYqthREgMu6zeV8sf2.1

Meeting ID: 851 5095 6640

Passcode: 453978

Rückfragen & Kontakt

Anna Leitner, Ressourcen-Sprecherin GLOBAL 2000, +43 699 142000 22 ,
anna.leitner@global2000.at

Christoph Gerhardt, Pressesprecher GLOBAL 2000, +43 699 142000 26 ,
christoph.gerhardt@global2000.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GLL

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright