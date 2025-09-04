Letzte Kandidatenfolge der Saison! „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ am 8. September in ORF 2

Wien (OTS) -

Zum neunten und letzten Mal im Sommer 2025 stellt Nina Horowitz am Montag, dem 8. September, um 20.15 Uhr in ORF 2 (sowie 24 Stunden vorab schon auf ORF ON) auf bewährt einfühlsame wie humorvolle Weise partnersuchende Menschen aus ganz Österreich vor. In der finalen Kandidatenfolge der aktuellen „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Saison stehen wieder sechs Singles im Rampenlicht. Unter den drei Damen und drei Herren ist diesmal die Niederösterreicherin Gerda, die sportliche und handwerklich begabte Männer bevorzugt – am wichtigsten aber: Der neue Partner soll kein Stubenhocker sein. Der Steirer Rudolf ist eine treue Seele, was er 58 Jahre lang in seiner Ehe bewiesen hat: Nach dem Tod seiner Gattin ist er wieder bereit für eine neue Frau, die er ebenso gerne auf Händen tragen will. Die im Südburgenland ansässige gebürtige Tirolerin Rosi hofft auf den Traumprinzen, bei dem es wieder knistert – er darf gern aus Österreich kommen, muss aber nicht. Harald aus Wien möchte eine Frau treffen, mit der man Pferde stehlen kann – und g’schamig sollte sie auf keinen Fall sein, um den Saunameister gelegentlich zur Arbeit begleiten zu können. Einen Neuanfang in der Liebe wünscht sich auch Marianne, die zweite Niederösterreicherin der Runde: Sie sehnt sich nach einem fröhlichen und ehrlichen Mann an ihrer Seite, mit dem sie u. a. das Tanzbein schwingen möchte. Peter aus Oberösterreich träumt von „einer lieben Maus fürs Leben“: Für „die Richtige“ ist er bereit, alles zu geben – Umzug inklusive.

Das große Staffelfinale der heurigen „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Saison mit der traditionellen Bilanz, die zeigt, wie es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ergangen ist, ist am 10. November in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen.

Die Kandidatinnen und Kandidaten dieser Sendung im Überblick:

Gerda, 72, ehemalige Verkäuferin aus Niederösterreich, sucht den richtigen Partner fürs Leben. Nina Horowitz entdeckte schnell die Fotos von TV-Star Robert Atzorn, die in ihrer Küche hängen. „Der war in der Sendung ‚Unser Lehrer Doktor Specht‘ sehr attraktiv. Das ist er auch heute noch. Wenn der Zukünftige so ähnlich ausschaut, wäre das nett“, schmunzelt die Wachauerin. Auch zwei oder drei Jahre jünger darf ihr neuer Partner sein. Gerda mag große, schlanke Männer mit hellen Augen – sportlich, gepflegt, gern auch mal im Anzug oder in Uniform: „Männer mit Krawatte finde ich auch sexy.“ Stubenhocker hingegen haben bei der Single-Dame weniger Chancen: „Ich geh’ gern tanzen, bin nicht scheu und mag es, unter Menschen zu sein.“ Die Pensionistin ist eine leidenschaftliche Köchin – nur handwerklich wird es schwierig: „Wenn der Mann geschickt ist, wäre das super!“ Die Ehe ihrer Eltern war wie ein Märchen, ihre eigene verlief jedoch anders: „Ich habe in den späten 1970ern geheiratet und zwei wunderbare Kinder bekommen.“ Nach der Scheidung fand die lebensfrohe Niederösterreicherin noch einmal ihr großes Glück: „17 Jahre lang waren wir glücklich. Leider ist er dann verstorben.“ Jetzt hofft Gerda auf eine neue Liebe: „Ich bin Skorpion – mit Luftzeichen wie Wassermann oder Zwilling komm’ ich gut klar. Stier oder Steinbock sind schwieriger. Aber vielleicht hat er sich die Hörner ja schon abgestoßen“, lacht sie.

Rudolf, 81, pensionierter Schweißwerkmeister aus der Steiermark, ist ein Mann mit Prinzipien. „Ich suche keine Haushälterin. Keine Krankenschwester. Ich suche eine Freundin für schöne Zeiten“, erzählt er. Wer den Single-Mann kennenlernt, merkt schnell, dass der Herr weiß, was er will: „Sie soll schlank sein und sich nett herrichten können.“ Zu 90 Prozent sei er selbst adrett gekleidet und die restlichen 10 Prozent: „Eine Jogginghose und ein Leiberl – ganz leger halt“, gibt der Junggebliebene zu Protokoll. Was für Rudolf gar nicht geht, ist Untreue: „Ich bin im Sternzeichen ein Stier und was ich nicht verkrafte, ist eine Zweier- oder Dreier-Bekanntschaft. Ich will die Frau für mich allein.“ 58 Jahre lang war der Steier verheiratet: „Ich bin nie fremdgegangen und sie auch nicht.“ Vor zwei Jahren ist seine große Liebe verstorben. Der Verlust war schwer, aber Rudolf ist jetzt offen für einen Neuanfang. „Die neue Herzdame darf ruhig bis zu 79 Jahre alt sein, aber nicht jünger als meine 64-jährige Tochter,“ erzählt der Kandidat. Auf die Frage, ob er vor den Rendezvous nervös sein werde, gesteht er: „Ja, ein bisschen schon – aber ich könnte mir vorstellen, mit einer roten Rose zum Treffen zu kommen und wenn es passt, trage ich die Neue auf Händen!“

Rosi, 61 Jahre, EDV-Fachfrau im Ruhestand aus dem Burgenland, ist eine gebürtige Tirolerin mit viel Humor. Seit zwei Jahren lebt sie im Südburgenland. Ob man sie dort auch versteht, fragt Nina Horowitz. „Nicht immer, aber immer öfter“, lacht die Kandidatin. Optisch und musikalisch schlägt ihr Herz für Florian Silbereisen – besonders das Lied „Schau mal herein“, das er mit seiner Ex-Freundin Helene Fischer im Duett singt, hat es ihr angetan. Im „Liebesg’schichten“-Porträt singt Rosi eine Passage mit und strahlt dabei übers ganze Gesicht: „Florian und Helene verstehen sich heute noch gut. Das habe ich in meinen Beziehungen leider nicht geschafft.“ 24 Jahre war die Single-Dame verheiratet. Doch das Ende war alles andere als schön: „Er hat viel getrunken und mich betrogen. Danach war ich noch zehn Jahre in einer anderen Beziehung. Da wurde ich belogen. Man weiß gar nicht, was schlimmer ist.“ Trotz allem blickt die gebürtige Tirolerin, die noch immer in ihrer Heimat wandern geht, weiter zuversichtlich nach vorn. Der Traumprinz darf gern aus Österreich kommen – muss aber nicht. „Tiroler, Burgenländer, Deutscher – ich bin international. Wenn er mit mir Salsa tanzen geht, darf’s auch ein Brasilianer oder Spanier sein!“, lacht die fidele Wahl-Burgenländerin. Wichtig ist ihr: Der Mann sollte zwischen 58 und 64 Jahre alt sein, sportlich, ohne Oberlippenbart, dafür mit einem herzlichen Lächeln: „Ein handgeschriebener Brief mit Foto wäre auch schön – aber bitte kein 20 Jahre altes!“ Rosi ist seit zehn Monaten alleinstehend – für sie fühlt sich das wie eine Ewigkeit an: „Ich bin Krebs – ich mag Partnerschaft und wenn er es schafft mein Herz zu erobern, bin ich glücklich.“

Harald, 63 Jahre, Saunameister aus Wien, will eine Frau, mit der er Pferde stehlen kann. „Ich bin seit 14 Jahren allein – jetzt wünsch ich mir jemanden, mit dem ich alt werden kann“, verrät er im Gespräch. Der Kandidat ist 1,87 Meter groß und träumt von einer kleineren Frau zwischen 45 und 65 Jahren, die nicht g’schamig ist: „Ich bin Saunameister und möchte natürlich, dass mich meine neue Traumfrau begleitet.“ Seine Kindheit verbrachte Harald im Böhmischen Prater in Wien zwischen Flipper und Musikbox, denn seine Familie hatte eine Spielehalle. Auch seine adelige Herkunft spielt für ihn eine besondere Rolle: „Meine Großmutter war eine echte Baronesse. Sie hat mir beigebracht, wie man Germknödel und böhmische Mehlspeisen macht.“ Dreimal war der Wiener verheiratet – alle drei Ehen scheiterten. Danach hatte Harald noch eine Beziehung, die traurig endete: „Meine damalige Partnerin ist leider sehr jung verstorben.“ Das schmerzte sehr, aber heute ist der Junggebliebene bereit, sein Herz noch einmal zu öffnen. Wenn sie zufällig blaue Augen hat oder ausschaut wie Michelle Pfeiffer: „Dann ist das natürlich nicht schlecht, muss aber nicht“, schmunzelt er im Interview. Der Single-Mann hofft, dass sich irgendwo da draußen die richtige Frau meldet: „Das wäre mein sehnlichster Wunsch.“

Marianne, 65 „plus“, pensionierte Einzelhandelskauffrau aus Niederösterreich, hofft bei „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ auf einen Neuanfang in Sachen Liebe. Die Badenerin hat klare Vorstellungen: „Ich hätte gern einen Mann zwischen 60 und 70. Gerne schlank, ein bisserl sportlich, mit Humor und ein fröhlicher, ehrlicher Mensch. Am liebsten so ein James-Bond-Typ. Da gefallen mir eigentlich alle Schauspieler, die ihn gespielt haben.“ Äußerlich darf er ruhig einen Bart haben und Haare auf dem Kopf wären schön. Mit ihren 1,55 Metern wünscht sich die Kandidatin einen Mann, der zumindest 1,75 Meter groß ist. Wie ihre Kindheit war, schildert Marianne auch sehr offen: „Meine Mutter war immer da für uns, mit ihr konnte ich über alles reden. Aber mein Vater hatte nur die Arbeit und seine Pferde im Kopf.“ Verheiratet war sie bisher ein Mal. Aus dieser Ehe stammen auch ihre beiden Kinder: „Aber die Beziehung hielt leider nicht.“ Die Single-Dame schwingt gern das Tanzbein – am liebsten beim Line Dance zu Peter Kraus’ „Va Bene“, wie man im „Liebesg’schichten“-Porträt sieht. Außerdem sammelt sie Puppen, die sie in ihrem Wohnzimmer drapiert hat: „Aber vielleicht hat er ja selbst eine Sammlung – dann findet sich sicher ein Platz für beides“, lacht sie.

Der 60-jährige Peter, Kfz-Mechaniker im Ruhestand aus Oberösterreich, sucht: „Eine liebe Maus fürs Leben. Ein bisserl frech kann sie auch sein, das schadet nicht“, schmunzelt er. Der Single-Mann ist gebürtig aus dem schönen Salzburger Land und lebt seit drei Jahren am Traunsee. Für die große Liebe wäre er aber bereit, jederzeit umzuziehen. Aber zuerst hofft er, die Richtige zu finden: „Sie sollte eher kleiner sein, so bis 1,65 Meter oder 1,70 Meter und kann ruhig 50 bis 65 Jahre alt sein.“ Aufgewachsen ist der Kandidat in einer Landwirtschaft: „Deshalb kann ich mir auch gut vorstellen, mit einer Landwirtin zusammen zu sein.“ Peter war zweimal verheiratet und hat aus der ersten Ehe drei Kinder. Die Ehen sind gescheitert: „Ich habe einfach zu viel gearbeitet. Jetzt in der Pension habe ich zum Glück mehr Zeit.“ Für seine Partnerin würde er alles geben: „Ich bin wie ein Bodyguard. Wenn sie mich braucht, bin ich da.“ Peter liebt das Reisen – am liebsten in warme Länder: „Australien, Jamaika, Kenia – überall, wo es karibisch ist, fühle ich mich wohl. Wenn es zeitlich passt, würde ich mit meiner Zukünftigen gern viel reisen.“ Auch mit dem Thema Freikörperkultur geht der Wahl-Oberösterreicher offen um: „Ich bin ein Sonnentiger und ich fühl mich einfach sexier, wenn ich nahtlos braun bin. Die neue Partnerin sollte vielleicht auch Spaß haben daran, nackt baden zu gehen.“ Sollte nach der Sendung tatsächlich die Richtige dabei sein: „Dann denke ich vielleicht sogar über eine dritte Hochzeit nach. Und damit Sie dabei sein können, hole ich Sie, Frau Horowitz, von Wien höchstpersönlich ab“, verspricht Peter.

24 Stunden vorab auf ORF ON, erneut mit Audiodeskription

Die 29. „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Staffel – eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV – ist auch heuer wieder mit Audiodeskription verfügbar und kann 24 Stunden vor der TV-Premiere auf ORF ON gesehen sowie ab 20.15 Uhr im Live-Stream mitverfolgt werden und ist nachträglich dort in einer eigenen Videokollektion on-Demand abrufbar.

Bewerberinnen und Bewerber für Jubiläumsstaffel 2026 gesucht

Parallel zur TV-Ausstrahlung der aktuellen Staffel planen Filmemacherin Nina Horowitz und ihr Team bereits die Saison 2026, in der die „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ ihren 30. Geburtstag feiern. Interessierte Singles aus allen Bundesländern können sich ab sofort bei der Redaktion bewerben: via E-Mail an liebesgschichten@orf.at bzw. per Brief an ORF, Kennwort „Liebesg’schichten“, Hugo-Portisch-Gasse 1, 1136 Wien oder telefonisch unter 0800 44 30 140.