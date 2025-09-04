Grüne Wien/Sequenz, Lichtenegger: Stadtregierung macht Öffi-Ticket für Senior:innen mehr als doppelt so teuer

Wien (OTS) -

„Im Windschatten der Preiserhöhung für die Jahreskarte, schafft die Wiener Stadtregierung gleich weitere Angebote ab und nimmt mit Jugendlichen und Senior:innen dabei Bevölkerungsgruppen mit keinem oder geringerem Einkommen ins Visier”, kritisieren Heidi Sequenz, Senior:innensprecherin Grüne Wien, und Uschi Lichtenegger, die Vorsitzende von Die Grünen – Generation plus Wien.

„Der ermäßigte Einzelfahrschein für Senior:innen um Ꞓ1,50 wird still und heimlich abgeschafft. Der Fahrschein kostet dann am Automaten 3,20Ꞓ, das ist eine Erhöhung um mehr als das Doppelte“, rechnet Sequenz. „Auch soll die Jahreskarte von Euro 235 auf 300 Euro steigen. Von diesen Erhöhungen sind wie immer jene Senior:innen mit niedrigem Einkommen betroffen und das sind vor allem Frauen. So wird auch die Einsamkeit von älteren Menschen verstärkt, wenn es kein entsprechendes Angebot der Stadt gibt, kostengünstig von A nach B zu kommen“, warnt Sequenz.

„Nach der Androhung der Regierung, den Pensionist:innen die Inflation nicht abzugelten, ist das die nächste Hiobsbotschaft für die Wiener Senior:innen“, so Lichtenegger.

Zynische und empathielose SPÖ-Kommentierung

Eine echte Chuzpe sei daher die Kommentierung dieser sozialen Schieflage durch die SPÖ-Gemeinderätin Luise Däger-Gregori, die davon sprach, dass dies „kein Abbau, sondern ein klarer Gewinn für Seniorinnen und Senioren" sei, so die Grünen. „Das ist empathielos und zynisch“, kritisieren Lichtenegger und Sequenz.