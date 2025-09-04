Das ORF-„Sommergespräch 2025“ mit Herbert Kickl, FPÖ

Wien (OTS) -

Fünfte und letzte Ausgabe der ORF-„Sommergespräche 2025“: In dieser Ausgabe spricht Klaus Webhofer am Montag, dem 8. September, um 21.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Herbert Kickl, FPÖ. In einem Jahr tiefgreifender politischer Umbrüche stand Herbert Kickl kurz davor, als erster FPÖ-Politiker das Amt des Bundeskanzlers zu übernehmen. Doch nach dem Scheitern der Regierungsverhandlungen mit der ÖVP bleibt der Chef der mittlerweile stärksten Parlamentspartei in Opposition. Wie geht Kickl persönlich mit dieser Wendung um? Welchen Kurs schlägt er mit den Freiheitlichen ein und welche Machtoptionen stehen ihm nun offen? Lange hat er sich in den Medien rar gemacht, nun stellt sich Herbert Kickl dem ORF-„Sommergespräch“.

Mindestens so ein Publikumshit wie die „Sommergespräche“ selbst sind die nachfolgenden Analysen von Peter Filzmaier (gemeinsam mit je einer Printjournalistin) in der „ZIB 2“ um 22.00 Uhr in ORF 2. Am 8. September ist dies Petra Stuiber, Der Standard. Im Ö1-„Mittagsjournal“ (12.00 Uhr) werden jeweils am Tag nach dem „Sommergespräch“ strittige Positionen einem Faktencheck unterzogen.

„Sommer(nach)gespräche“ in ORF III

Anschließend an die fünf „Sommergespräche“ analysiert ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher um 22.30 Uhr in den „Sommer(nach)gesprächen“ mit einer hochkarätigen Gästerunde aus Politik, Wirtschaft und Medien die Performance der fünf Vorsitzenden der im Parlament vertretenen Fraktionen – zum Gespräch mit Herbert Kickl sind das Peter Westenthaler (ehem. Klubobmann, FPÖ), Michael Pammesberger (Karikaturist), Christoph Badelt (Präsident Fiskalrat), Martina Salomon (Kurier) und Raffaela Singer (ORF III).

Die „Sommergespräche“ auf ORF.at, ORF ON und im ORF TELETEXT

Auch auf ORF.at und ORF ON sind die „Sommergespräche“ zentrales Element der innenpolitischen Berichterstattung des Sommers. Das Streaming-Package beinhaltet dabei sowohl Live-Streams als auch bereits während der Sendung verfügbare Videos-on-Demand. Zudem stehen auch die anschließenden „ZIB 2“-Analysen online bereit. Alle „Sommergespräche“ werden darüber hinaus auf ORF ON in einer eigenen Video-Kollektion zentral angeboten und bleiben bis 30 Tage nach der TV-Ausstrahlung der letzten Sendung verfügbar. Eine „Must-see“-Lane mit Streaming-Tipps von Klaus Webhofer rundet das Angebot ab. ORF.at fasst die Fernsehinterviews mit den Parteispitzen im Rahmen von Storys zusammen, analysiert die wichtigsten Statements und beleuchtet Reaktionen aus Politik, Wirtschaft etc. Userinnen und User haben außerdem auf debatte.ORF.at Gelegenheit zum Mitdiskutieren. Der ORF TELETEXT berichtet im Innenpolitik-Magazin ausführlich über die „Sommergespräche“ und stellt sowohl Zusammenfassungen der wesentlichen Inhalte und Aussagen als auch Reaktionen bereit.

Service für hörbeeinträchtigtes Publikum

Die „Sommergespräche 2025“ werden barrierefrei für gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen übertragen. Die Sendungen werden im ORF TELETEXT auf Seite 777 und auf ORF ON im Live-Stream und als Video-on-Demand untertitelt. Die Gespräche werden auch mit Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) angeboten. Sie werden von jeweils zwei Dolmetscherinnen bzw. Dolmetschern aus dem ÖGS-Team Barbara Gerstbach, Ferdinand Leszecz, Lidjia Sammer, Anja Pfneisel, Delil Yilmaz und Sabine Zeller übersetzt – zu sehen auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel) und auf ORF ON via Live-Stream und Video-on-Demand.