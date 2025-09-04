Sky Österreich bleibt Heimat der ADMIRAL Bundesliga

Wien (OTS) -

Sky Sport Austria überträgt bis inklusive der Saison 2029/30 alle 195 Spiele pro Saison live und in voller Länge

Exklusive TV-Rechte und umfassende Rechte für In-Play Clips, Highlight Clips und Social Media Clips

Fortführung der über 20-jährigen, erfolgreichen Partnerschaft mit der ÖFBL

Michael Radelsberger: „Ein wichtiges Signal für den Standort Österreich und gute Nachrichten für die heimischen Fußballfans.“

Neal O’Rourke: „Der nächste Meilenstein für nachhaltiges Wachstum für unser Business und für unsere Kundinnen und Kunden.“

Großartige Neuigkeiten für Fans der heimischen Fußball Bundesliga. Die Klubs der ADMIRAL Bundesliga und Sky Österreich setzen den gemeinsamen Weg für vier weitere Saisonen fort. Sky Österreich hat sich erneut umfassende Live-Übertragungsrechte an der Bundesliga bis einschließlich der Saison 2029/30 gesichert. Alle 195 Spiele der österreichischen Bundesliga laufen somit weiterhin live und in voller Länge auf Sky Sport Austria.

„Sky bleibt auch künftig das Zuhause des österreichischen Spitzenfußballs! Wir danken der Bundesliga und den Klubs für ihr Vertrauen und freuen uns darauf, die Erfolgsgeschichte der ADMIRAL Bundesliga gemeinsam fortzuschreiben. Die Verlängerung unserer Partnerschaft bis 2030 ist ein starkes Signal für den Standort Österreich – und bringt gute Nachrichten für alle heimischen Fußballfans, denen wir weiterhin das beste Sport-Erlebnis bieten“, freut sich Michael Radelsberger, Geschäftsführer von Sky Österreich.

Neal O’Rourke, Chief Commercial Officer von Sky Deutschland und Geschäftsführer von Sky Österreich ergänzt: „Sky bleibt ‚Home of Sports‘ in der gesamten DACH-Region. Nach der langfristigen Verlängerung der Rechte an der Deutschen Bundesliga und der englischen Premier League ist die neue Vereinbarung mit der österreichischen Bundesliga der nächste Meilenstein in unserer Strategie für nachhaltiges Wachstum. Ich freue mich auf vier weitere Jahre Partnerschaft mit der österreichischen Bundesliga, in denen wir unseren Kundinnen und Kunden das beste Sportangebot in Österreich bieten werden. Wir sind stolz auf das Team von Sky Österreich, das erneut seine Stärke und sein Engagement unter Beweis gestellt hat.“

Umfassende Übertragungsrechte

Neben der Übertragung aller 195 Live-Matches pro Saison für weitere vier Jahre hat sich Sky Österreich umfangreiche Verwertungsrechte von Highlights, In-Play-Clips sowie Social Media Nutzungsrechte gesichert und verspricht ein noch intensiveres Fanerlebnis zu schaffen. Das Ziel von Sky ist es, den österreichischen Fußball nachhaltig zu stärken und noch mehr Fans jeden Alters dafür zu begeistern. Sämtliche Übertragungsrechte an der ADMIRAL Bundesliga gelten für alle Verbreitungswege (Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobilfunk). Ebenfalls umfasst sind die Rechte zur öffentlichen Vorführung in der Gastronomie, in Hotels sowie weiteren Einrichtungen mit Publikumsverkehr, die über Sky Business angeboten werden. Die Bundesliga-Übertragungen von Sky werden in Österreich über IP mit Sky Stream und Sky X sowie via Kabel und Satellit verfügbar sein.

Heimat des Sports

Neben der ADMIRAL Bundesliga hat Sky in Österreich auch langfristige Übertragungsrechte an der Deutschen Bundesliga und der 2. Deutschen Bundesliga, der UEFA Champions League, UEFA Europa League und UEFA Conference League, dem DFB-Pokal der Frauen und Männer, der Premier League, dem besten Motorsport aus der Formel 1 und MotoGP, Weltklasse-Tennis von der ATP und der WTA Tour, der NHL sowie den großen Golf-Touren und -Turnieren. Damit bleibt Sky die Heimat des Sports in Österreich und Sky Kund:innen können sich weiterhin auf hochqualitative Übertragungen, umfassende Analysen und die gewohnt emotionale Berichterstattung freuen.

Über Sky Österreich

Sky Österreich ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Österreich. Wir sind die Heimat des Live-Sports in Österreich, zeigen preisgekrönte internationale und deutschsprachige Sky Originals und tausende Filme, Serien und Dokus auf Abruf. Sky Kund:innen können unser Programm über Sky Stream oder unser OTT-Produkt Sky X einfach via Internet empfangen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Free-TV-Sender in HD, exklusiver Live-Sport, die beliebtesten Streaming-Dienste, Mediatheken und viele weitere Apps. Sky Österreich mit Hauptsitz in Wien gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky und ist Teil der Comcast Group.