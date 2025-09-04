AVISO PK: WWF präsentiert neue Erkenntnisse zu Naturgefahren beim Kraftwerk Kaunertal

Innsbruck (OTS) -

Kurz vor Ende der UVP-Begutachtungsfrist für das Ausbauprojekt Kaunertal am 12. September präsentiert der WWF gemeinsam mit dem renommierten Glaziologen und Geomorphologen Prof. Dr. Wilfried Haeberli sowie der Bürgerinitiative Lebenswertes Kaunertal neue Erkenntnisse zu Naturgefahren im Zusammenhang mit dem Kraftwerk Kaunertal.

Wann? Am Dienstag, 9. September um 9:00 Uhr

Wo? Online per Zoom – wir bitten um Vorab-Anmeldung unter: https://wwf.zoom.us/webinar/register/WN_DapwiANbQMC2rinuzdeDZA

Ihre Gesprächspartner:innen sind:

- Maximilian Frey, Gewässerschutzexperte, WWF Österreich

- Wilfried Haeberli, Glaziologe und Geomorphologe, Universität Zürich

- Anita Hofmann, Obfrau Bürgerinitiative Lebenswertes Kaunertal