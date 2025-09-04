- 04.09.2025, 10:18:02
Letzte Chance bei der großen Wien Holding-Rätselrallye
Noch bis 10. September mitmachen bei der „Mission Goldenes Rufzeichen“
Die „Mission Goldenes Rufzeichen“ der Wien Holding verbindet Online-Rätselspaß mit einer spannenden Rätselrallye quer durch Wien. Jetzt alle Hinweise sammeln und den Lösungssatz herausfinden. Bis 10. September 2025 noch teilnehmen und die Chance auf tolle Preise sichern!
Mithelfen, das Goldene Rufzeichen wiederzufinden
Das rote Rufzeichen ist ein unverkennbares Markenzeichen der Wien Holding. Doch es gibt ein ganz besonderes Rufzeichen in der Wien Holding – das Goldene Rufzeichen! Genau dieses ist verschwunden – spurlos! Nur wer die Hinweise aufmerksam verfolgt, kann das Rätsel lösen und das Goldene Rufzeichen wiederfinden.
Insgesamt sechs spannende Hinweise gilt es zu kombinieren. Drei davon werden in Beiträgen auf dem Instagram-Kanal der Wien Holding veröffentlicht, drei weitere warten an besonderen Orten in Wien auf die Teilnehmer*innen. Welche Orte besucht werden müssen, wird in den Instagram-Postings der Wien Holding verraten: www.instagram.com/wien_holding
Nur wer alle Hinweise richtig kombiniert, kann den Lösungssatz knacken!
Hinweise kombinieren und gewinnen
Teilnehmer*innen können noch bis 10. September 2025 den Lösungssatz unter www.wienholding.at/Goldenes-Rufzeichen eingeben und tolle Preiseaus den Wien Holding-Unternehmen gewinnen. Auf die fünf Hauptgewinner*innen, die per Zufallsprinzip ermittelt werden, warten z.B. Tickets für Konzerte in der Wiener Stadthalle, den Twin City Liner und die DDSG, Wien Ticket-Gutscheine oder Jahreskarten für das Haus der Musik.
Jetzt noch mitmachen!
Über die Wien Holding
Die Wien Holding schafft mit ihren zukunftsorientierten und nachhaltigen Projekten „mehr Wien zum Leben“. Der Konzern befindet sich im Eigentum der Stadt Wien und ist auf die vier Geschäftsfelder Kultur & Sport, Immobilien, Logistik und Digital ausgerichtet. Die rund 75 Unternehmen sichern den Wirtschaftsstandort, kurbeln das Wirtschaftswachstum an, schaffen Arbeitsplätze und erhöhen damit die Lebensqualität für alle Wienerinnen und Wiener, 365 Tage im Jahr zu jeder Zeit an jedem Ort.
