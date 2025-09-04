Letzte Chance bei der großen Wien Holding-Rätselrallye

Wien (OTS) -

Die „Mission Goldenes Rufzeichen“ der Wien Holding verbindet Online-Rätselspaß mit einer spannenden Rätselrallye quer durch Wien. Jetzt alle Hinweise sammeln und den Lösungssatz herausfinden. Bis 10. September 2025 noch teilnehmen und die Chance auf tolle Preise sichern!

Mithelfen, das Goldene Rufzeichen wiederzufinden

Das rote Rufzeichen ist ein unverkennbares Markenzeichen der Wien Holding. Doch es gibt ein ganz besonderes Rufzeichen in der Wien Holding – das Goldene Rufzeichen! Genau dieses ist verschwunden – spurlos! Nur wer die Hinweise aufmerksam verfolgt, kann das Rätsel lösen und das Goldene Rufzeichen wiederfinden.

Insgesamt sechs spannende Hinweise gilt es zu kombinieren. Drei davon werden in Beiträgen auf dem Instagram-Kanal der Wien Holding veröffentlicht, drei weitere warten an besonderen Orten in Wien auf die Teilnehmer*innen. Welche Orte besucht werden müssen, wird in den Instagram-Postings der Wien Holding verraten: www.instagram.com/wien_holding

Nur wer alle Hinweise richtig kombiniert, kann den Lösungssatz knacken!

Hinweise kombinieren und gewinnen

Teilnehmer*innen können noch bis 10. September 2025 den Lösungssatz unter www.wienholding.at/Goldenes-Rufzeichen eingeben und tolle Preiseaus den Wien Holding-Unternehmen gewinnen. Auf die fünf Hauptgewinner*innen, die per Zufallsprinzip ermittelt werden, warten z.B. Tickets für Konzerte in der Wiener Stadthalle, den Twin City Liner und die DDSG, Wien Ticket-Gutscheine oder Jahreskarten für das Haus der Musik.

Jetzt noch mitmachen!

Über die Wien Holding